



Realme, ilk akıllı bilekliği ile mobil aksesuar işini daha da derinleştiriyor. Ralme Band, 80 x 160 piksel çözünürlüğe sahip 0.96 inç renkli ekrana sahip. Ekran, 64 harf sığacak kadar büyük ve bundan daha uzun bildirimleri de gösterebiliyor.

Realme Band 10 Gün Pil Ömrü Sunuyor ve Uygun Fiyata Sahip

LinkSmart uygulaması, Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok ve SMS bildirimlerinden gelen metni görüntüler. 5 saat kadranından birini kullanabiliyorsunuz (gelecekteki yazılım güncellemeleriyle daha fazlası eklenecek).

Ekranda TPU bileklik kısmına uzanan düz bir koruyucu cam var. Malzeme günlük kullanım aşınmasına ve yıpranmasına dayanıklı, ayrıca IP68 suya dayanıklılık sunuyor (1,5 m), böylece bilekliği duşta çıkarmanıza gerek yok.

USB-A şarj yuvası bileklik kısmından gizlice çıkıyor. Realme Band, kalp atış hızı izleme etkinken 10 güne kadar dayanan 90mAh'lık bir pile sahip. Daha sonra 1 saat 47 dakika içinde şarj edilebiliyor.

Realme Bandı kalp atış hızınızı gerçek zamanlı olarak ölçüyor, bu da yoğun enerji gerektiriyor. Ayrıca uyku takibi sunuyor ve adım sayacı var. Susuz kalır veya çok uzun süre hareketsiz kalırsanız size biraz hareket etmenizi hatırlatıyor.





Uygun fiyatlı bu yeni Realme akıllı bileklik ile dokuz spor modundan üçünü birden seçebilirsiniz. Kriket, yoga, yürüyüş, tırmanma, bisiklete binme ve fitness bunlar arasında. Egzersiz ile ilgili ayrıntılar istatistikler olarak uygulamaya senkronize ediliyor.

Realme Band Siyah, Zeytin Yeşili ve şirketin markası olan Sarı renkle geliyor. Bileklikler 16 mm genişliğindedir ve kolayca değiştirilebilir.

Realme Band sadece 20.5 $ karşılığında satışa sunulacak. 9 Mart'ta piyasaya sürülecek.

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