1/1 Uygulama Optimize Ediliyor Uyarısı ve Çözümü





Android'deki Bazı Uygulamaları Kaldırmayı Deneyin

Öncelikle bu sorunun bir uygulamayı yükledikten sonra olup olmadığını hatırlamaya çalışın ve bulduysanız bu uygulamayı kaldırın. Uygulamayı her zaman Google Play Store'dan yeniden yükleyebilirsiniz.

Android'de Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Bu işlem Wi-Fi, Bluetooth ve mobil verilerle ilgili tüm ayarları sıfırlar. Tüm gerekli bilgileri not ettiğinizden emin olun.

Android cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın. Yedekle ve sıfırla seçeneğini bulun ve dokunun. Ağ ayarları sıfırlandı düğmesine basın. Ayarları sıfırla'ya dokunun ve onaylayın.

Cihazı Güvenli Modda Başlatın

Ekranda güç menüsü seçeneğini görene kadar güç düğmesine en az 5 saniye basın.

Ekrandaki Cihazı Kapat butonuna uzunca basın ve güvenli moda gireceğinizi belirten bir mesaj belirecek.

Güvenli modda açılırken 1/1 Uygulama Optimize Ediliyor uyarısı çıkmazsa o halde geri dönün ve şüpheli son uygulamalardan bazılarını kaldırın.





Cihazı Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Adım 1. Android cihazda Ayarlar> Sistem> Sıfırla'ya gidin.

Adım 2. Fabrika Ayarlarına Sıfırla> Telefonu Sıfırla'ya dokunun. PIN'inizi veya şifrenizi girmeniz istenebilir.

Adım 3. Telefon belleğindeki tüm verilerinizi silmek istiyorsanız, Verileri Sil'i seçin. Tüm verileri sildikten sonra cihazınızı yeniden başlatın.

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