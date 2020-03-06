



Samsung Galaxy S20 Ultra'nın içindeki karmaşık kamera donanımı etkileyici bulundu. iFixit ekibi sayesinde S20 Ultra'nın içini yakından görme ve demonte etme şansını buluyoruz.

Galaxy S20 Ultra Söküldü ve Kamera Donanımı Etkileyici Bulundu

Telefonu parçalarına ayırma işleminde yapıştırılmış panellerin, ısı tabancalarının ve kasa kaldırma aletlerinin olağan ilişkisini görüyoruz. Sökme işleminin en ilginç parçası ise şüphesiz Galaxy S20 Ultra'nın kameraları oldu.

En ilginç bulunan birleşen büyük boyutlu 108MP Nonacell sensör oldu. Ayrıca telefona dikey şekilde yerleştirilmiş periskop odası da göze çarptı. Hareketli bir lens dizisinden oluşuan periskop kamera ışığı yansıtan bir prizmaya sahip.

İşte dört sensör ve periskop dizisi yukarıdaki fotoğraflarda veya aşağıdaki videoda görülebiliyor.





Periscope dizisinin hareketini aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

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