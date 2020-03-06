



Apple, App Store yönergelerini güncelledi ve şimdi geliştiricilere reklam içeren bildirimler göndermesine izin veriyor. Elbette, buna yalnızca geliştirici size bu bildirimleri devre dışı bırakma seçeneği sunuyorsa izin veriliyor.

iPhone, iPad Artık Bildirimle Reklam Gösterecek

Ayrıca Apple, tüm yeni uygulamaların bu yıl 30 Nisan'dan itibaren iOS 13 SDK kullanılarak oluşturulmasını şart koşuyor. Böylece uygulamalar Dark Mode, ARKit 3, Core ML3 vb. gibi yeni iOS 13 özellikleriyle uyumlu olacak. Bu uygulamalar en yeni iPhone 11 serisi ve 7. nesil iPad ile çalışmak zorunda olacak.

30 Nisan'dan sonra, örneğin Facebook veya Google kullanarak oturum açmanın alternatif yollarını sunan uygulamaların size bir Apple Kimliği ile oturum açma seçeneği de sunması gerekecek. Apple, geliştiricilerin özelliği daha kolay bir şekilde uygulaması için zaten bir API yayınladı.

Arkadaşlık ve "falcılık" uygulamaları bundan böyle daha katı bir incelemeye tabi tutulacak ve "benzersiz, yüksek kaliteli bir deneyim" sunmazlarsa kaldırılacak. Aşağıdaki kaynak bağlantıdan App Store inceleme yönergelerinin tamamını okuyabilirsiniz.





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