Samsung, amiral gemisi telefonlarda birçok işlevi yeniden düzenleme desteği sunuyor, ancak seçenekleriniz şimdiye kadar oldukça sınırlıydı. SideActions gibi kullanışlı uygulamalar ise size daha fazla özgürlük veriyor ve şimdi uygulamanın arkasındaki geliştirici olan Jawmono, Galaxy S20 serisi telefonlar için yeni bir destek ekledi.
Samsung Galaxy S20'deki Güç Butonunun İşlevini Değiştirmek
Bu uygulamayla S20, S20 Ultra Google Asistan gibi uygulamaları başlatabilecek, el fenerini açıp kapatabilecek, ekran görüntüsü alabilecek veya güç düğmesini tamamen devre dışı bırakabileceksiniz. Güç düğmesine tek, çift ve uzun basma seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Başka bir harika özellik, şu anda bulunduğunuz uygulamaya bağlı olarak çeşitli eylemler gerçekleştirmenize izin veren uygulamaya özel fonksiyonlardır.
SideActions'ta desteklenen tüm özelliklerin ve eylemlerin listesi:
Özellikleri:
- Çift ve uzun basma destekli
- Güç düğmesi ile Google Asistan'ı başlatma
- Ses düzeyi düğmelerini yeniden eşleme
- Uygulama başına yeniden eşleme
- Güç düğmesi ile el fenerini açma
- Güç düğmesini devre dışı bırakma
- Ses seviyesi düğmeleriyle parçaları atlama
İşlevler:
- El fenerini açma
- Ekran görüntüsü alma
- Telefonu sessize alma
- Telefon çağrılarını cevaplama
- Google Asistan'ı başlatma
- Kamerayı veya başka bir uygulamayı başlatma
- Son uygulamaya geçme
- Güç düğmesini devre dışı bırakma
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