



Samsung, amiral gemisi telefonlarda birçok işlevi yeniden düzenleme desteği sunuyor, ancak seçenekleriniz şimdiye kadar oldukça sınırlıydı. SideActions gibi kullanışlı uygulamalar ise size daha fazla özgürlük veriyor ve şimdi uygulamanın arkasındaki geliştirici olan Jawmono, Galaxy S20 serisi telefonlar için yeni bir destek ekledi.

Samsung Galaxy S20'deki Güç Butonunun İşlevini Değiştirmek

Bu uygulamayla S20, S20 Ultra Google Asistan gibi uygulamaları başlatabilecek, el fenerini açıp kapatabilecek, ekran görüntüsü alabilecek veya güç düğmesini tamamen devre dışı bırakabileceksiniz. Güç düğmesine tek, çift ve uzun basma seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Başka bir harika özellik, şu anda bulunduğunuz uygulamaya bağlı olarak çeşitli eylemler gerçekleştirmenize izin veren uygulamaya özel fonksiyonlardır.

SideActions'ta desteklenen tüm özelliklerin ve eylemlerin listesi:

Özellikleri:





Çift ve uzun basma destekli

Güç düğmesi ile Google Asistan'ı başlatma

Ses düzeyi düğmelerini yeniden eşleme

Uygulama başına yeniden eşleme

Güç düğmesi ile el fenerini açma

Güç düğmesini devre dışı bırakma

Ses seviyesi düğmeleriyle parçaları atlama

İşlevler:

El fenerini açma

Ekran görüntüsü alma

Telefonu sessize alma

Telefon çağrılarını cevaplama

Google Asistan'ı başlatma

Kamerayı veya başka bir uygulamayı başlatma

Son uygulamaya geçme

Güç düğmesini devre dışı bırakma

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