



Galaxy S20 serisinin yeni dikkat çeken özelliklerinden biri de bir kamera yazılımı özelliğidir. Oldukça küçük bir özellik gibi görünse de, Single Take ya da Tek Tuşla Çoklu Çekim, varsayılan olarak Gece Modu ve Canlı Odak gibi önceki modların yerini alıyor.

Samsung Galaxy S20'nin Tek Tuşla Çoklu Çekim'i Nasıl Kullanılır?

Tek Tuşla Çoklu Çekim, üç S20 telefonun hepsinde kullanılabilir. Telefonla fotoğraf ve video çekerken kamera deklanşörünü basılı tutmanıza ve ardından S20'nin sizin için en iyi fotoğrafı seçmesine olanak tanıyor.

Eğlenceli bir şey yaptığınızda, tıpkı zıplarken veya haykırırken, en yaratıcı anı yakalamak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Otomatik olarak kısa bir film çekebilir, GIF gibi komik animasyonlar yapabilir veya bir kerede çok fazla fotoğraf çekerek bunları stilize bir şekilde birleştirebilirsiniz. Samsung bu özellik için AI kullandığını söylüyor.

Tek Tuşla Çoklu Çekim ile çekilen fotoğrafların, geleneksel "Fotoğraf" kamera moduyla çekilen normal görüntülere kıyasla biraz daha düşük kalitede olabileceğini unutmayın.





Peki, Single Take'den en iyi şekilde nasıl yararlanılır? İşte böyle:

Adım 1

Kamera uygulamasını açın ve Tek Tuşla Çoklu Çekim üzerine dokunun.

Adım 2

Deklanşör düğmesine basın ve çekime başlayın.

Uygulamanın önerdiği gibi biraz farklı açıları deneyebilirsiniz.

Tek Tuşla Çoklu Çekim şimdi ortaya çıkan tüm videoları ve resimleri görüntüleyecek.

Adım 3

Tüm resimleri ve videoları silmek için Tek Tuşla Çoklu Çekim'in çektiği videolardan veya resimlerden "Sil" e dokunun ve bir sonraki açılır düğmeye basın.

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