Samsung Galaxy S20 Serisinin En Büyük Eksiği





Samsung Galaxy S20 serisi, mükemmel bir Android akıllı telefon deneyiminin ne olabileceğine dair en yakın örnek: en yeni ve en hızlı yongalar ve gerçekten inanılmaz bir 120Hz ekranla geliyor. Dolayısıyla pürüzsüz bir deneyim sunuyorlar. Ayrıca, diğer akıllı telefonlardan daha fazla zum yapabilen bir kameraları var. 5G bağlantısı, büyük pilleri ve diğer hemen her şeyi ekleyin; evet, 1400 dolar fiyatı da.

Samsung Galaxy S20'nin En Büyük Eksiği

Ancak ekranın içine yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı kullanıcıların en çok memnun kalmadığı nokta.

SAMSUNG, ULTRASONİK PARMAK İZİ TARAYICI KULLANAN TEK ŞİRKET

Samsung, ultrasonik ekran parmak izi tarayıcısı kullanan ilk (ve tek) şirket oldu. Ultrasonik teknoloji Qualcommm tarafından geliştirildi ve cildinizden seken ses dalgalarını kullanıyor. Siz olduğunuzu anlamak ve telefonun kilidini açmak için sensör parmağınızdaki benzersiz desenleri kaydediyor. Kulağa fütüristik geliyor ve teoride öyle.

Ancak pratikte değil: Ultrasonik parmak izi tarayıcısı çok yavaş ve diğer şirketlerin benimsediği optik tarayıcılara kıyasla neredeyse çoğu yerde kararlı çalışmıyor.

Bu Samsung Galaxy S20 serisinin en büyük kusuru.

Galaxy S20 kullananlar kilidi açılana kadar ekrana birkaç kez basmak zorunda kaldıklarını bildiriyor ve ilk denemede çalıştığı zamanlarda ise hiç hızlı hissettirmediğini söylüyor.





Sonunda algılayana kadar üç hatta dört deneme yapmak zorunda olanlar var. Diğer telefonlardaki optik parmak izi tarayıcılarda da ara sıra yanlış okumalar olsa da, burada günlük olarak uğraşmak zorunda kalınan bir durumdan bahsediyoruz.

OPTİK PARMAK İZİ TARAYICILAR DAHA ÜSTÜNLER

Daha da kötüsü, bu tür parmak izi tarayıcısıyla ilgili sorunların Samsung için yeni bir şey olmaması: S10 serisinde ve Note 10 serisinde geçen yıl aynı ultrasonik tarayıcı kullanıldı ve çevrimiçi ortamlarda bu ultrasonik parmak izi tarayıcısıyla ilgili çok sayıda şikayet var. Yakın zamanda yapılan bir hız testi, yeni S20 serisinin belirgin bir şekilde gelişmediğini de doğruladı. Yani durum oldukça kötü.

Bu durum ucuz bir telefonda affedilebilir. Ancak kullanıcılar süper premium telefon için 1400 $ ödeyecek ve her gün birden çok kez çok basit bir işlevin çalışması için mücadele edecek. Bu durum sadece hayal kırıklığı yaratıyor.

S20 serisinde ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile ilgili sorun yaşıyorsanız önerdiğimiz birkaç yol var: Aynı parmağınızı birkaç kez kaydedin ve cam ekran koruyucu kullanmayın (oldukça iyi bir plastik ekran koruyucu yeterlidir). Bu ipuçlarıyla bile, yine de sinir bozucu derecede yavaş ve yanlış bir ultrasonik ekran parmak izi bulabilirsiniz.

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