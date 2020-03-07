



Huawei, belki de uzun bir süre Google Play Store hizmetlerinden mahrum kalacağından şirket AppGallery'e büyük ölçüde bağımlı olacak (bu durum yeni Honor telefonlar için de geçerli). Bu durumu uygulanabilir yapmanın tek yolu, uygulama ve oyun geliştiricilerini çekmek ve şirketin bir planı var – yazılımlarından elde ettikleri tüm kazançlarını yani neredeyse tamamını vermek.

Huawei, AppGallery Geliştiricilerine 2 Yıl Kesinti Yapmayacak

Bu karar AppGallery Hizmet Sözleşmesi'nin Tercihli Politikası'nda açıklanmaktadır. Politika ilk 24 ay için geçerlidir ve geliştiricilerin katılmak istiyorlarsa bu yılın en geç Haziran ayında sözleşmeyi onaylaması gerekir.

Politika iki döneme ayrılmıştır. İlk 12 ay boyunca, geliştiriciler oyun dışı uygulamalardan elde edilen gelirin %100'ünü alacaklar. Oyunlar için %85'e sahipler vr Epic Store'un sunduğu %88'e yakın (oyun Unreal Engine'e dayanıyorsa %95 oluyor).

İkinci yıl, geliştiriciler uygulamalarından ve oyunlarından elde edilen gelirin %85'ini (eğitim uygulamaları için %90'ı) almayı bekleyebilirler. Tercihli politika dönemi sona erdikten sonra standart oranlar uygulanacak – geliştiriciler gelirin %70'ini alacak, Huawei %30 tutar.





Bu politika yalnızca anakara Çin dışındaki geliştiriciler için geçerli. Aslında Çinlilerden genel olarak daha iyi durumdalar. Örneğin, Çinli geliştiriciler Huawei ile oyun içi satın alımları 50/50 oranında bölüşürken, yabancı geliştiriciler %70'i koruyabilecek.

Karşılaştırma için, hem Apple hem de Google ilgili uygulama mağazalarındaki satışların %30'unu alıyor.

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