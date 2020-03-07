



DxoMark, yeni duyurulan Oppo Find X2 Pro hakkındaki değerlendirmesini yeni bitirdi ve görünüşe göre cihazı çok sevdi. Telefon sıralamada Xiaomi Mi 10 Pro ile ortaklaşa birinci oldu.

Oppo Find X2 Pro En İyi Kameraya Sahip Telefon Oldu

DxOMark testte Find X2 Pro'yu örnek otofokus, doğru ve güzel doymuş renkler, iyi kontrol edilen gürültü seviyeleri ve iyi detaylara sahip görüntüler noktasında başarılı buldu.

Eksileri olaraksa DxOMark, HDR'nin portre modu çekimlerinde her zaman etkili olmadığını ve 5x zoom çekimlerinde kenar ayrıntılarında bir düşüş olduğunu belirtiyor.

Oppo Find X2 Pro, büyük 1 / 1.4-inç sensörlü 48MP f / 1.7 ana kamera, başka bir büyük 1 / 1.2-inç 13 MP sensör ve 48MP f / 2.2 ultra geniş kamera ile mükemmel bir amiral gemisi kamera sistemini güzel bir şekilde sunuyor. 1 / 3,4 inç sensörlü 3.0 periskop zoom kamerası da var.





Önümüzdeki zamanda kendi incelememizde tam değerlendirmesini yapmayı umuyoruz.

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