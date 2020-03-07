



Xiaomi MWC sunumunu iptal ettikten sonra, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun küresel lansmanı için planlanan program ertelendi. Sonunda haberler geldi – tüm modeller 27 Mart'ta çevrimiçi olarak açıklanacak.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Çıkış Tarihi Açıklandı

Cihazlar başlangıçta planlanan etkinlikten bir ay sonra gelmiş olacak. 5G destekli iki amiral gemisinin satışlarının 27 Mart'ta veya bundan çok kısa bir süre sonra gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Elbette, küresel pazardan bahsediyoruz, Mi 10 Pro zaten Çin'de satışa sunuldu ve ilk satışında 33.000 ile 40.000 adet arasında başarılı bir rakama ulaştı.

Pro olmayan model 42.000-50.000 adet sattı ve bu da aslında vanilya (normal) telefonunun Pro versiyonundan daha popüler olduğunu gosteriyor.





Mi 10 Pro, DxOMark listesinde kamerasıyla tüm telefonları geride bıraktı (bugün itibariyle en üst noktayı Oppo Find X2 ile paylaşması gerekiyor). Saatlerinizi 27 Mart'a ayarlayın. Etkinlik 13:00 UTC'de başlayacak ve YouTube, Twitter ve Facebook'ta yayınlanıyor.

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