



Bugün Xiaomi, 2018 Android sürümüyle ve MiUI 11 ile gelen Mi Mix 3 için Android 10 güncellemesini sunmaya başladı. Burada küresel kararlı sürümden bahsediyoruz, yani beta ya da başka bir şey değil.

Xiaomi Mi Mix 3 Android 10 Alıyor

Güncelleme şu anda "diğer küresel bölgeler", yani Hindistan, Endonezya, Rusya veya AB olmayanlar için yayınlanıyor – bunların kendi ürün yazılımı kodları olduğu için. Yine de, bu bir başlangıç ve umarız güncellemenin yakında tüm "global" bölgelere (Türkiye dahil) geleceğini göreceğiz.

Mix 3'ünüzde "diğer küresel" ROM'lardan birine sahipseniz şanslısınız çünkü telefonunuza MIUI 11.0.3.0'ı (QEEMIXM) yüklemenizi isteyen bir bildirim görebilirsiniz. 2GB'lık bir indirme gerektiriyor ve bir kez çalıştırdığınızda, Şubat 2020 güvenlik yapmasının yanı sıra bir dizi hata düzeltmesi ve çeşitli performans optimizasyonları elde ediyorsunuz.





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