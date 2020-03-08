



Bir AirPod Pro satın aldınız bunu gittiğiniz hemen yerde kullanmayı planlıyorsunuz. Ancak uçuşlar sunulan eğlence sistemlerinin (ön taraftaki koltuğun arkasındaki küçük TV) en yeni teknolojilerden pek nasiplendiğini görerek hayal kırıklığına uğradığınız; tıpkı Bluetooth bağlantılarının olmaması gibi.

AirPods Pro'yu Uçaktaki Eğlence Sistemine Bağlamak

Konu elbette Bluetooth'un uçağın elektroniklerini bozmasıyla ilgili bir teoriden ibaret olabilir ancak bunun kanıtlanmadığı biliniyor. Her durumda, uçuş görevlilerinin uzun mesafeli uçuşlarda verdikleri berbat küçük kulaklıklarla vaktinizi geçirmeye niyetli değilseniz AirPods'u veya diğer kablosuz kulaklığınızı ve cihazlarınızı uçuş sistemine bağlamanın bir yolu var.

Özellikle AirPods Pro modelini kullanmış olanlar bunun uçak ve yolcuların gürültüsünü oldukça başarılı şekilde izole ettiğini biliyor. Bu yüzden iki koltuk ötedeki can sıkıcı bebek bağrışından kurtulmak için elinizdeki Pro bir nimet olabilir. Adımlar aşağıda açıklanmıştır:





AirPods Pro'nuzu şarj kutusunda bırakın – zira eşleştirmek için içeride olmaları gerekir; AirFly dongle gibi bir ürün kullanarak uçaklardaki uçuş eğlence sistemlerine Bluetooth özelliği kazandırabilirsiniz – klasik sürüm indirimde 27,99 $'dan satılıyor ancak filmi iki kişi izlemek isterseniz Duo modelini almanızı öneririz. Ayrıca Classic'in 8+ pil ömrü yerine 20+ pil ömrü sunuyor. AirFly dongle'ı önünüzdeki uçak koltuğundaki ekranda bulunan ses girişine takın, eşleştirin ve gürültüsüz sesin tadını çıkarın. Ayrıca sadece ses almanızı değil, aynı zamanda ses göndermenizi de sağlayan Pro modelini satın alabilirsiniz, böylece otomobilinizi daha akıllı hale getirebilirsiniz ve cihaz USB-C ile de hızlı şarj olur.

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