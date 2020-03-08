



Apple'ın AirPods ve AirPods Pro cihazlarını sadece bir iPhone ile değil, aynı zamanda çoğu Android telefonla da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Cihazları eşleştirmek için AirPods kasasını açar ve ön taraftaki ışık yanıp sönmeye başlayana kadar arkadaki düğmeyi basılı tutarsınız. Kulaklık ardından Android telefonunuzdaki Bluetooth menüsünde görünmeye başlar. Eşleştir'e dokunduğunuzda işlem tamamlanır.

Android'de AirPods Pro Pil Durumunu Görüntülemek

Ancak AirPods'u Android ile kullanmaya başladığınızda eksik olan bir şeyi fark edeceksiniz: Ne kadar piliniz kaldığına dair o alışılmış bilgi göstergesi.

Neyse ki, AirPods'un pil durumuna dair size her şeyi anlatan güzel bir uygulama var ve tamamen ücretsiz olarak kullanılıyor. Uygulamanın adı AirBattery ve aşağıdaki bağlantıdan telefonunuz için indirebilirsiniz:

Google Play Store'dan AirBattery'i indirin





AirBattery, hem AirPods'un hem de AirPods kasasının pil durumunu açılır menü üzerinden gösterir. Bu menü siz AirPods kasasının kapağını açtıktan birkaç dakika sonra görüntülenir. Şarj seviyesi tam olarak görüntülenmez. Bunun yerine %10'luk artışlarla (% 95,% 85,% 75 vb.) gösterilir.

Geliştiriciye destek olmak için uygulamanın Pro sürümünü sadece 1 dolar karşılığında satın almanızı öneririz, böylece reklamlardan kurtulursunuz, bildirim çubuğunda AirPods pil seviyesini görme seçeneğini elde edersiniz ki bundan iyisi olamaz.

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