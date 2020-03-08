



Huawei'in bir sonraki amiral gemisi telefonlarını tanıtmasına haftalar kala, görünüşte güvenilir olan bir kaynak, iki cihazın kamera özellikleriyle ilgili tüm bilgileri döktü. Bunların doğru olduğunu varsayarak, Huawei P40 Pro, Galaxy S20 ve Galaxy S20 Ultra'nın kameralarını zayıf gösterecek gibi görünüyor.

Huawei P40 Pro Kamerası ile Galaxy S20 Ultra'yı Zorlayacak

Bilgilerde ilk olarak üç kameralı Huawei P40 Lite'ı görüyoruz, ardından dört kameralı P40 ve son olarak beş kameralı nihai P40 Pro karşımıza çıkıyor. İddiaya göre cihazlar Galaxy S20 serisine benzer şekilde fiyatlandırılacak.

Söylentilere göre, P40 Pro'nun beşli kamera sürümünde 52MP Sony IMX700 1 / 1.28 inç RYYB kamera sensörü, 40 MP ultra geniş açılı Sony IMX650 RGGB 1 / 1.5 inç, bir 3X telefoto, ultra uzun 10X periskop kamera ve son olarak derinlik algılayıcı bir ToF sensörü var. Bunların hepsi arkadaki tek bir kamera alanında toplanmış. Ayrıca bir renk sıcaklık sensörü, LED el feneri ve bir mikrofon daha var.

Bu arada, daha düşük seviyeli P40 Lite ve P40 da "long" kamera özelliklerine sahip olacak, ultra uzun 10X zoom muhtemelen en üst seviye Premium sürümün özel bir özelliği olarak kalacak.





Teknik özelliklerin geri kalanı arasında dört tarafında da kavisli bir ekran var. Öndeki kamera deliğinde iki selfie kamerası olacak. Tüm P40'lar Huawei'in kendi Kirin platformu tarafından desteklenecek ve 5G özellikli cihazlar olacaklar. Telefonlar Android 10 ile gelecek, görünüşe göre, Google'ın Mobil Hizmetleri Huawei'in bir sonraki amiral gemilerinde kesinlikle olmayacak. Lansmandaki renkler Siyah, Allık Altın, Gümüş Don, Derin Deniz Mavisi ve Buz Beyazı içerecek şekilde belirlenmiş.

Huawei, 26 Mart'ta P40 serisini Paris'te tanıtacak.

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