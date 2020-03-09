



Amazon Prime Video, en popüler akış hizmetleri arasındadır. Zira, görüntüleme deneyiminizi özelleştirmenizi sağlayan bir dizi farklı özellik ve ayar sunar. Diğer işlevlerin yanı sıra, en sevdiğiniz film veya dizi için altyazı almak için altyazıları (CC) kolayca etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Amazon Prime Video Altyazı

Buna ek olarak, Amazon Prime Video size altyazı stilini ve yazı tipi boyutlarını değiştirme olanağı verir. Ancak, bu ayarlar TV'ye veya Prime videolar için kullanılan diğer cihazlara bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir. Hadi daha yakından bakalım.

Daha da iyisi, Amazon Prime Video altyazılarını etkinleştirebilir veya değiştirebilir ve izlemek istediğiniz TV şovlarının ve filmlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Amazon Prime Video'daki altyazıların ve dilin nasıl değiştirileceği hakkında ayrıntılı bir kılavuz hazırladık.





Not: Tüm bölümler ve filmler çok dilli altyazıları ve birden çok dili desteklemez.

Amazon Prime Video uygulamasını açın.

İzlemek istediğiniz bir bölüm veya film seçin.

Kontrolleri görüntülemek için ekrana dokunun.

Sağ üstteki konuşma balonu simgesine dokunun.

Sol sütunda bulunan Altyazılar başlıklı seçeneği seçin.

Böylece altyazıları kolayca değiştitebilirsiniz.

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