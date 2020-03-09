Amazon Prime Video Geçmişini Silmek ve İzlenen Videolar Önerilmesin





Geçmişteki bir videoyu çıkarmak için Prime Video ayarlarınızdaki "İzleme geçmişi" listenize erişmeniz gerekir. Ne yazık ki, tüm listeyi kaldırma seçeneği yoktur ve bir TV dizisini hızlıca kaydırıp tek tek seçmeniz veya "Bunu öneriler için kullanmamayı tercih ediyorum" yazan kutuyu işaretlemeniz gerekir. Size Amazon Prime video geçmişinizi nasıl sileceğinizi ve izlenen videoların önerilerde kullanılmasını nasıl durduracağınızı gösterelim:

Prime Video İzleme Geçmişimi Nasıl Silebilirim?

Mac'inizde veya bilgisayarınızda Amazon sitesine gidin. Henüz yapmadıysanız, giriş yapın.

Amazon Prime logosunun yakınındaki sol üst köşedeki 3 çubuğa dokunun. Bu işlem bir menü açmalıdır.

"Prime Video" ya ve ardından "Prime Video" ya bir kez daha dokunun.

Sağ üst köşedeki "Menü" ye dokunun.

Açılır menüden "Ayarlar" ı seçin.

"İzleme geçmişi" ni seçin.

Sayfaya erişmek için "İzleme geçmişini görüntüle" ye dokunun.

Listede hızlıca kaydırın ve gizlemek istediğiniz filmin veya TV dizisinin yanındaki "Bunu izlenen videolardan kaldır" a dokunun. "Bunu öneriler için kullanmamayı tercih ediyorum" seçeneğinin yanındaki kutuyu da işaretleyebilirsiniz.

İzlenen Videolar Önerilmesin

Bunu yapmanın farklı bir yolu, klipleri "Son İzlenenler" den kaldırmaktır. Adımlar:





Ana Prime Video sayfasında "Düzenle" ye dokunun. Bu işlem ile her TV dizisinin veya filminin üstünde bir "X" görünür görünmesini sağlayacaktır.

İçerikten kurtulmak için o "X" işaretine ve ardından işiniz bittiğinde "Bitti" düğmesine dokunun.

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