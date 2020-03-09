Netflix Aboneliğini İptal Etmek





Mobil cihazınızda Netflix uygulamasını başlatın.

Otomatik olarak oturum açmadıysanız oturum açın.

Sol üstteki menüdeki düğmeye dokunun.

Menünün altındaki Hesap öğesine dokunun.

Hesap Bilgileri penceresinde, İptal bölümünü bulana kadar aşağı kaydırın. Aboneliği iptal et düğmesine dokunun.

Netflix web sitesine ve iptal sayfasına yönlendirileceksiniz.

Aboneliği iptal et düğmesine dokunun.

Bilgisayarınızdaki Google Play üzerinden Netflix aboneliğini iptal etme

Web tarayıcınızı başlatın ve Google Play'e gidin

Abonelik bölümünü bulun, ardından Netflix'i seçin.

Aboneliği iptal et düğmesini tıklayın.

Android cihazınızda Google Play üzerinden Netflix aboneliğini iptal etme

Google Play Store'u başlatın.

Menü simgesine dokunun.

Hesap'ı seçin.

Kayıtları seçin.

Netflix'i seçin.

Aboneliği iptal et'i seçin.

iOS cihazlarda Netflix'i Netflix uygulamasından iptal etme

Netflix uygulamasını başlatın.

Gerekirse Oturum aç'a dokunun.

Hesap'a dokunun.

Aboneliği iptal et'e dokunun.

Netflix web sitesinin iptal sayfasına yönlendirileceksiniz.

Aboneliği iptal et düğmesine dokunun.

iOS aygıtınızdaki iTunes üzerinden Netflix'i iptal etme

iOS aygıtınızda Ana ekranı açın ve Ayarlar'a dokunun.

iTunes'a ve App Store'a dokunun.

Apple Kimliğinize dokunun.

Apple Kimliğini Görüntüle'ye dokunun.

Gerekirse Apple Kimliği parolanızı girin.

Abonelikler'e dokunun.

Netflix'i seçin.

Aboneliği iptal et'e dokunun.

Onayla'ya dokunun.

iTunes ile masaüstünden Netflix'i iptal etme

iTunes üzerinden yapılan bir uygulama içi satın alma işleminin parçası olarak Netflix'e kaydolduysanız, aşağıdaki prosedürü kullanarak aboneliği iptal edebilirsiniz:

iTunes'u başlatın.

iTunes menüsünden Hesap'ı seçin.

Oturum açmadıysanız, Hesap menüsünden Oturum aç'ı seçin, ardından Apple Kimliği bilgilerini girin.

Zaten oturum açtıysanız, Hesap menüsünden Hesabımı görüntüle'yi seçin.

Hesap bilgileri görüntülenecektir; Ayarlar bölümüne gidin.

Abonelikler bölümünü bulun, ardından Yönet düğmesini tıklayın.

Netflix abonelik listesini bulun ve Düzenle düğmesini tıklayın.

Aboneliği iptal et'i seçin.

Netflix aboneliğini masaüstü bilgisayarınızdan iptal edin

Favori tarayıcınızı başlatın ve Netflix web sitesine gidin.

Gerekirse hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Sağ üst köşede yer alan profil menüsünden bir hesap seçin.

Aboneliği iptal et düğmesini tıklayın.

Netflix aboneliğinizi iptal etmek istediğinizi onaylayın.

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