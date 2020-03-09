Netflix Aboneliğini İptal Etmek


Netflix Aboneliğini İptal Etmek
  • Mobil cihazınızda Netflix uygulamasını başlatın.
  • Otomatik olarak oturum açmadıysanız oturum açın.
  • Sol üstteki menüdeki düğmeye dokunun.
  • Menünün altındaki Hesap öğesine dokunun.
  • Hesap Bilgileri penceresinde, İptal bölümünü bulana kadar aşağı kaydırın. Aboneliği iptal et düğmesine dokunun.
  • Netflix web sitesine ve iptal sayfasına yönlendirileceksiniz.
  • Aboneliği iptal et düğmesine dokunun.

Bilgisayarınızdaki Google Play üzerinden Netflix aboneliğini iptal etme

  • Web tarayıcınızı başlatın ve Google Play'e gidin
  • Abonelik bölümünü bulun, ardından Netflix'i seçin.
  • Aboneliği iptal et düğmesini tıklayın.

Android cihazınızda Google Play üzerinden Netflix aboneliğini iptal etme

  • Google Play Store'u başlatın.
  • Menü simgesine dokunun.
  • Hesap'ı seçin.
  • Kayıtları seçin.
  • Netflix'i seçin.
  • Aboneliği iptal et'i seçin.

iOS cihazlarda Netflix'i Netflix uygulamasından iptal etme

  • Netflix uygulamasını başlatın.
  • Gerekirse Oturum aç'a dokunun.
  • Hesap'a dokunun.
  • Aboneliği iptal et'e dokunun.
  • Netflix web sitesinin iptal sayfasına yönlendirileceksiniz.
  • Aboneliği iptal et düğmesine dokunun.

iOS aygıtınızdaki iTunes üzerinden Netflix'i iptal etme

  • iOS aygıtınızda Ana ekranı açın ve Ayarlar'a dokunun.
  • iTunes'a ve App Store'a dokunun.
  • Apple Kimliğinize dokunun.
  • Apple Kimliğini Görüntüle'ye dokunun.
  • Gerekirse Apple Kimliği parolanızı girin.
  • Abonelikler'e dokunun.
  • Netflix'i seçin.
  • Aboneliği iptal et'e dokunun.
  • Onayla'ya dokunun.

iTunes ile masaüstünden Netflix'i iptal etme

iTunes üzerinden yapılan bir uygulama içi satın alma işleminin parçası olarak Netflix'e kaydolduysanız, aşağıdaki prosedürü kullanarak aboneliği iptal edebilirsiniz:

  • iTunes'u başlatın.
  • iTunes menüsünden Hesap'ı seçin.
  • Oturum açmadıysanız, Hesap menüsünden Oturum aç'ı seçin, ardından Apple Kimliği bilgilerini girin.
  • Zaten oturum açtıysanız, Hesap menüsünden Hesabımı görüntüle'yi seçin.
  • Hesap bilgileri görüntülenecektir; Ayarlar bölümüne gidin.
  • Abonelikler bölümünü bulun, ardından Yönet düğmesini tıklayın.
  • Netflix abonelik listesini bulun ve Düzenle düğmesini tıklayın.
  • Aboneliği iptal et'i seçin.

Netflix aboneliğini masaüstü bilgisayarınızdan iptal edin

  • Favori tarayıcınızı başlatın ve Netflix web sitesine gidin.
  • Gerekirse hesap bilgilerinizle giriş yapın.
  • Sağ üst köşede yer alan profil menüsünden bir hesap seçin.
  • Aboneliği iptal et düğmesini tıklayın.
  • Netflix aboneliğinizi iptal etmek istediğinizi onaylayın.

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