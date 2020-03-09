Netflix Aboneliğini İptal Etmek

- Mobil cihazınızda Netflix uygulamasını başlatın.
- Otomatik olarak oturum açmadıysanız oturum açın.
- Sol üstteki menüdeki düğmeye dokunun.
- Menünün altındaki Hesap öğesine dokunun.
- Hesap Bilgileri penceresinde, İptal bölümünü bulana kadar aşağı kaydırın. Aboneliği iptal et düğmesine dokunun.
- Netflix web sitesine ve iptal sayfasına yönlendirileceksiniz.
- Aboneliği iptal et düğmesine dokunun.
Bilgisayarınızdaki Google Play üzerinden Netflix aboneliğini iptal etme
- Web tarayıcınızı başlatın ve Google Play'e gidin
- Abonelik bölümünü bulun, ardından Netflix'i seçin.
- Aboneliği iptal et düğmesini tıklayın.
Android cihazınızda Google Play üzerinden Netflix aboneliğini iptal etme
- Google Play Store'u başlatın.
- Menü simgesine dokunun.
- Hesap'ı seçin.
- Kayıtları seçin.
- Netflix'i seçin.
- Aboneliği iptal et'i seçin.
iOS cihazlarda Netflix'i Netflix uygulamasından iptal etme
- Netflix uygulamasını başlatın.
- Gerekirse Oturum aç'a dokunun.
- Hesap'a dokunun.
- Aboneliği iptal et'e dokunun.
- Netflix web sitesinin iptal sayfasına yönlendirileceksiniz.
- Aboneliği iptal et düğmesine dokunun.
iOS aygıtınızdaki iTunes üzerinden Netflix'i iptal etme
- iOS aygıtınızda Ana ekranı açın ve Ayarlar'a dokunun.
- iTunes'a ve App Store'a dokunun.
- Apple Kimliğinize dokunun.
- Apple Kimliğini Görüntüle'ye dokunun.
- Gerekirse Apple Kimliği parolanızı girin.
- Abonelikler'e dokunun.
- Netflix'i seçin.
- Aboneliği iptal et'e dokunun.
- Onayla'ya dokunun.
iTunes ile masaüstünden Netflix'i iptal etme
iTunes üzerinden yapılan bir uygulama içi satın alma işleminin parçası olarak Netflix'e kaydolduysanız, aşağıdaki prosedürü kullanarak aboneliği iptal edebilirsiniz:
- iTunes'u başlatın.
- iTunes menüsünden Hesap'ı seçin.
- Oturum açmadıysanız, Hesap menüsünden Oturum aç'ı seçin, ardından Apple Kimliği bilgilerini girin.
- Zaten oturum açtıysanız, Hesap menüsünden Hesabımı görüntüle'yi seçin.
- Hesap bilgileri görüntülenecektir; Ayarlar bölümüne gidin.
- Abonelikler bölümünü bulun, ardından Yönet düğmesini tıklayın.
- Netflix abonelik listesini bulun ve Düzenle düğmesini tıklayın.
- Aboneliği iptal et'i seçin.
Netflix aboneliğini masaüstü bilgisayarınızdan iptal edin
- Favori tarayıcınızı başlatın ve Netflix web sitesine gidin.
- Gerekirse hesap bilgilerinizle giriş yapın.
- Sağ üst köşede yer alan profil menüsünden bir hesap seçin.
- Aboneliği iptal et düğmesini tıklayın.
- Netflix aboneliğinizi iptal etmek istediğinizi onaylayın.
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