



Xiaomi, Redmi 6 Pro'yu 2018'in ilk yarısında piyasaya sürdü ve daha sonra telefon, stok Android Oreo ile Mi A2 Lite olarak yeniden piyasaya sürüldü. 2019'un başlarında tüm birimler Android Pie'daydı ve şimdi Android 10'a güncelleme alıyorlar – OTA sürümü halihazirda bazı telefonlara ulaşıyor.

Xiaomi Mi A2 Lite Android 10 Alıyor

Güncellemeyle ilgili bilgiler moderatörler ve MIUI forumundaki Mi A2 Lite Yönetim Ekibi tarafından onaylandı. Paketin adı V11.0.2.0.QDLMIXM'dir ve herhangi bir sorun bulunmazsa Türkiye gibi ülkelerdeki daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

Güncelleme Dark Mode'u, yeni hareket navigasyonlarını ve Google'ın en son Android OS'de tanıttığı diğer tüm ilgi çekici işlevleri getiriyor. Android One programındaki Xiaomi cihazlarında bazı yerel Mi uygulamaları var, ancak Mi A2 Lite, Radio FM uygulaması yerine Qualcomm tarafından geliştirilen benzer bir uygulamayı sunacak.





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