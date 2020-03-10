



Geçen hafta, Redmi Note 9 serisi lansman etkinliğinin 12 Mart'ta yalnızca çevrimiçi etkinlikle gerçekleşeceğini öğrendik. Ayrıca telefonu 6GB RAM, Android 10 ve "curtana" takma ismini taşıyan habersiz bir yonga seti ile ortaya çıkaran Geeekbench listesinde gördük. Şimdi, dikkat çeken orta sınıf telefon hakkında daha fazla özellik bilgisine sahibiz.

Redmi Note 9 Pro Özellikleri Heyecan Verici

Note 9 Pro'nun FHD+ çözünürlüğünün 6.67 inç LCD ekran ve 20:9 en boy oranıyla sunulması bekleniyor. Arkada 48MP ana lens, 8MP ultra geniş lens, 5MP makro kamare ve bir derinlik algılayıcısı var.

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67" FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 9, 2020

Snapdragon 720G SoC, 4 / 6GB RAM ile dümene oturuyor ve depolama seçenekleri 64GB ve 128GB oluyor. Batarya tarafinda 18W şarj hızına sahip 5.020mAh bir kapasite olması bekleniyor.





Redmi Note 9 Pro, Aurora Mavi, Buzul Beyaz ve Yıldızlararası Siyah renk seçenekleriyle gelecek. Her zamanki gibi, daha fazla bilgi ortaya çıktıkça paylaşacağız.

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