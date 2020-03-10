



Başka bir Galaxy akıllı telefon şimdi Android 10 ve One UI 2.0'a geçiyor. Galaxy M40 bugün Hindistan'da Android 10 güncellemesini alıyor – böylece, Samsung'un bütçe Galaxy M akıllı telefon serisinde Android 10 alan üçüncü cihaz oldu. Güncelleme, M405FDDU2BTB5 yazılım sürümü ile birlikte gelir ve Mart 2020 güvenlik yama ekini içerir.

Samsung Galaxy M40 Android 10 Alıyor

Diğer M serisi telefonlar gibi, M40 da One UI 2.0'ın tam teşekküllü sürümü yerine One UI Core 2.0 alıyor, bu da yerleşik ekran kaydedici gibi bazı fantezi özellikleri kaçıracağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, tüm temel Android 10 özellikleri yerleşik. Gelişmiş gizlilik ve konum denetimleri, Google ve Samsung gezinme hareketleri seçimi, daha iyi Koyu modu (önceden Gece modu), akıllı yanıtlar, gelişmiş Dijital Sağlık ve daha fazlası var. Kullanıcı arayüzü de birçok ince ayardan geçmiş.

Galaxy M40 telefon sahipleri 1.7 GB boyutundaki Android 10 güncellemesini telefonun Ayarlar »Yazılım güncelleme menüsünden kontrol ederek alabilirler. Ayrıca, bir Windows PC kullanarak manuel olarak da cihazınızı güncelleyebilirsiniz. Bunun için Android 10 ürün yazılım arşivine gitmeniz gerek. Güncelleme ayrıca Samsung'un Windows ve Mac için Smart Switch yazılımı aracılığıyla da edinilebiliyor.





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