TV'ye Chromecast Bağlamak





Chromecast'i TV'nize yüklemek için kullanıcılara Google Home uygulaması sunuluyor. Bununla Chromecast'i Android, iPhone (iOS) veya PC'ye yüklemek ve yapılandırmak mümkün. Chromecast, eski bir TV'yi Akıllı TV'ye dönüştürmek ve hatta eski yazılımlarla donatılmış eski bir akıllı TV'yi yükseltmek için yararlı olan harika bir teknolojik araçtır. Cihazın kurulumu ve yapılandırması basittir. Google Home uygulaması, hem Android hem de iPhone (iOS) veya PC'deki yapılandırma işlemleri sırasında kullanıcıya yardımcı olur.

Chromecast'i kullanmak için gerekenler

Bir Chromecast cihazı

Google Home'un en son sürümü

Bir Google hesabı

HDMI girişli bir TV, örneğin yüksek çözünürlüklü bir TV (HDTV)

İnternet ve Wi-Fi bağlantısı

Chromecast'i yapılandırmak için mobil veya tablet cihazınızın 5 GHz bağlantıyla uyumlu olması gerekir.

Mobil işletim sistemi gereksinimleri

Google Home uygulaması, Chromecast (sürüm 1 ve 2) ve Ultra Chromecast'e Chromecast Audio'yu yüklemek ve Chromecast uyumlu TV'leri ve hoparlörleri güncellemek için kullanılabiliyor:

Android 4.4 veya üstü

iOS 9.1 ve sonraki sürümler

Bilgisayarınızı kullanarak yapılandırmak istiyorsanız:





Google Chrome tarayıcı ile Mac OS X 10.9 ve üstü

Google Chrome tarayıcısıyla Windows 7 ve sonraki sürümler

Chrome OS cihazı

Chromecast'i TV'nize yükleme

HDMI kullanarak Chromecast'i TV'nize bağlayın

Google Home uygulamasını (eski adıyla Google Cast) telefonunuza veya tabletinize yükleyin

Telefonunuzu veya tabletinizi kullanmak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına bağlayın

Google Home'da cihazlar sekmesini bulun (Chromecast)

Chromecast'e bağlanmak istediğiniz Google hesabını kontrol edin

Telefon uygulamasında TV'yi tanımlayan görüntülenen kodu onaylayın.

Her şey bağlandığında, telefonunuzda gördüğünüz videoları izlemek için Netflix ve YouTube gibi Chromecast uyumlu herhangi bir uygulamaya erişin. Akıllı telefonunuz veya tabletiniz bir tür uzaktan kumanda görevi görür.

Chromecast ile görüntüyü TV'nize yansıtın

Chromecast ile uyumlu bir uygulama açın

"Gönder" düğmesine dokunun (Sinyal biçimindedir)

Düğme tüm uygulamalarda aynı konumda olmayabilir

Yayınlamak istediğiniz cihaza dokunun (Chromecast)

Bağlantı kurulduğunda, "Gönder" düğmesi renk değiştirir

İletimi durdurmak için "Gönder" düğmesine, ardından "Bağlantıyı kes" e dokunun

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