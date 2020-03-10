TV'ye Chromecast Bağlamak

Chromecast'i TV'nize yüklemek için kullanıcılara Google Home uygulaması sunuluyor. Bununla Chromecast'i Android, iPhone (iOS) veya PC'ye yüklemek ve yapılandırmak mümkün. Chromecast, eski bir TV'yi Akıllı TV'ye dönüştürmek ve hatta eski yazılımlarla donatılmış eski bir akıllı TV'yi yükseltmek için yararlı olan harika bir teknolojik araçtır. Cihazın kurulumu ve yapılandırması basittir. Google Home uygulaması, hem Android hem de iPhone (iOS) veya PC'deki yapılandırma işlemleri sırasında kullanıcıya yardımcı olur.
Chromecast'i kullanmak için gerekenler
- Bir Chromecast cihazı
- Google Home'un en son sürümü
- Bir Google hesabı
- HDMI girişli bir TV, örneğin yüksek çözünürlüklü bir TV (HDTV)
- İnternet ve Wi-Fi bağlantısı
- Chromecast'i yapılandırmak için mobil veya tablet cihazınızın 5 GHz bağlantıyla uyumlu olması gerekir.
Mobil işletim sistemi gereksinimleri
Google Home uygulaması, Chromecast (sürüm 1 ve 2) ve Ultra Chromecast'e Chromecast Audio'yu yüklemek ve Chromecast uyumlu TV'leri ve hoparlörleri güncellemek için kullanılabiliyor:
- Android 4.4 veya üstü
- iOS 9.1 ve sonraki sürümler
Bilgisayarınızı kullanarak yapılandırmak istiyorsanız:
- Google Chrome tarayıcı ile Mac OS X 10.9 ve üstü
- Google Chrome tarayıcısıyla Windows 7 ve sonraki sürümler
- Chrome OS cihazı
Chromecast'i TV'nize yükleme
- HDMI kullanarak Chromecast'i TV'nize bağlayın
- Google Home uygulamasını (eski adıyla Google Cast) telefonunuza veya tabletinize yükleyin
- Telefonunuzu veya tabletinizi kullanmak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına bağlayın
- Google Home'da cihazlar sekmesini bulun (Chromecast)
- Chromecast'e bağlanmak istediğiniz Google hesabını kontrol edin
- Telefon uygulamasında TV'yi tanımlayan görüntülenen kodu onaylayın.
- Her şey bağlandığında, telefonunuzda gördüğünüz videoları izlemek için Netflix ve YouTube gibi Chromecast uyumlu herhangi bir uygulamaya erişin. Akıllı telefonunuz veya tabletiniz bir tür uzaktan kumanda görevi görür.
Chromecast ile görüntüyü TV'nize yansıtın
- Chromecast ile uyumlu bir uygulama açın
- "Gönder" düğmesine dokunun (Sinyal biçimindedir)
- Düğme tüm uygulamalarda aynı konumda olmayabilir
- Yayınlamak istediğiniz cihaza dokunun (Chromecast)
- Bağlantı kurulduğunda, "Gönder" düğmesi renk değiştirir
- İletimi durdurmak için "Gönder" düğmesine, ardından "Bağlantıyı kes" e dokunun
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