



Oppo, geçtiğimiz Aralık ayında ve bu ayın başlarında Çin'de Reno3 ve Reno3 Pro 5G'yi tanıttı. Şirket, Reno3 Pro'nun uluslararası sürümünü Helio P95 SoC ve yükseltilmiş kameralarla duyurdu. Şimdi Oppo'nun vanilya Reno3'ün küresel versiyonunu da açığa çıkaracağını duyuyoruz ve sızan özellikler ve görüntüler sayesinde cihaza erken bir bakış atıyoruz.

Oppo Reno 3 Özellikleri: Helio P90 ve 48MP dörtlü kamera

Reno3'ün uluslararası varyantı, Çin'deki özdeşine benziyor – arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip bir su damlası çentikli ekran var. Ancak daha yakından incelendiğinde, global versiyonun arka tarafında "Hybrid Zoom" metni ile birleştirilmiş çift LED flaş olduğunu fark ediyoruz.

Teknik özelliklerden bahsetmişken, Reno3 uluslararası modeli 8GB RAM ile eşleştirilmiş Helio P90 SoC tarafından güçlendirilecek. Biyometrik kimlik doğrulaması için altında parmak izi okuyuculu 6.44 inç FHD+ ekran olacak.

Küresel Reno3'ün önünde 44MP kamera bulunacak ve bu da Çin varyantındaki 32MP lense kıyasla önemli bir yükseltme olacak. Ancak , 13MP telefoto, 8MP ultrawide ve 2MP monokrom ünitelerle birleştirilen ana kamera ilginç bir şekilde 64MP'den 48MP'ye düşürülmüş.





Reno3 Pro 4.025 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak ve üç renkte (Sky White, Midnight Black ve Aurora Blue) gelecek.

Oppo'dan uluslararası Reno3'e dair henüz resmi bir haber yok, ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla şey duymayı umuyoruz.

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