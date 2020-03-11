



Geçen hafta Samsung'un 16 Mart'ta Hindistan'da Galaxy M21'i piyasaya süreceğini öğrenmiştik. Cihaz için şimdi Amazon.in'de bir tanıtım sayfası hazırlandı ve şirketin telefonu 16 Mart'ta çıkaracağı teyit edildi.

Samsung Galaxy M21 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Açılış sayfasında Galaxy M21'in tasarımını gösteren bazı görüntüler de paylaşılıyor.

Ayrıca, sayfada 48MP üçlü kamera, 20MP selfie kamerası ve 6.000 mAh pil gibi ilgi çekici detaylara da yer veriliyor. Dolayısıyla Galaxy M21'in en merak edilen özellikleri de öğrenilmiş oluyor.

Galaxy M21, diyagonal olarak 6.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Daha da önemlisi bu ekran Super AMOLED yapıda olacak. Yani IPS ekranla gelen rakiplerini otomatik olarak geçmiş olacak.





Samsung, M21'in hangi yonga setini taşıdığını merak edenler için cihazın kaputunun altında Exynos 9611 olacak. Bu bilgi Geekbench'ten geliyor. M21'in diğer özellikleri 4GB RAM olarak sıralanıyor. Ancak 6GB RAM versiyonu olduğu da söyleniyor.

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