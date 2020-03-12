



Netflix rakibi Amazon Prime Video'yu kullanarak Android ve Tablet telefonunuza internetsiz izlemek istediğiniz film, dizi ve videoları indirebilirsiniz.

Amazon Prime Video'da Android Telefona Dizi ve Film İndirmek

Prime Video uygulamasını başlatın.

İndirmeyi planladığınız TV dizilerini veya filmi arayın. Ayrıntılar sayfasını açmak için dokunun.

İndirilebiliyorsa, bir indirme butonu görünür. Film indirmek için indirme butonuna dokunun. İndirmek istediğiniz bir TV dizisiyse, tüm sezonu tek bir tıklama ile indirmek isterseniz telefon ekranınızın üst kısmındaki "Sezonu İndir" seçeneğini bulun, ancak özlem duyduğunuz belirli bölümler varsa, beğendiğiniz bölümleri indirin.

İndirilen Amazon Prime Videosunu Nasıl İzleyebilirim?

Bir videoyu, bölümü ya da filmi indirir indirmez, internetsiz olarak izleyebilirsiniz.





Prime Video uygulamasını başlatın.

İzlemek istediğiniz içeriği veya filmi arayın. Klibin Ayrıntılar sayfasını görüntülemek için dokunun.

Mobil cihazınıza veya sekmenize indirilen herhangi bir dizinin yakınında bir onay işareti görülecektir. İzlemeye başlamak için Oynat'ı seçin. Etkin bir internet bağlantısı yoksa, indirilen klibin normal şekilde oynatılacağını tekrar hatırlatalım.

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