



Bildiğiniz gibi, Android cihazınız veya tabletiniz, web'de gezinme, SMS, e-posta gönderme ve Amazon Prime Video uygulamasından tercih ettiğiniz TV dizilerini ve filmlerini izleme gibi birçok şey yapabilir. Bununla birlikte, Android cihazınız veya tabletiniz yüksek çözünürlüklü bir ekranla geliyor olsa bile, filmler ve TV dizilerini her zaman daha büyük bir ekranda izlemek daha zevkli olacaktır.

Android'deki Amazon Prime Videosunu TV'ye Yansıtmak

Bu nedenle, en sevdiğiniz dizinin keyfini çıkarmaya çalışırken, arkanıza yaslanabilir bu Prime dizilerini televizyonunuza yansıtabilirsiniz. Android'den akıllı TV'nize Amazon Prime Video içeriğini nasıl aktaracağınızı gösterelim:

Android'inizde Prime Video uygulamasını başlatın ve akıllı televizyonunuzu veya Chromecast veya Roku gibi bir yayın cihazını açın. Aynı kablosuz ağa bağlı cihazlara sahip olduğunuzdan emin olun.

Android cihazınızı akıllı TV'nize veya cihazınıza bağlamak için ekrandaki yayınlama simgesine dokunun. Kullanılabilir cihazlar listesinden cihazı veya televizyonu seçin.

İzlemek istediğiniz filmi veya diziyi seçin, görüntü seçtiğiniz cihazda gösterilmeye başlayacak.





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