



Xiaomi, üç nesil çıkardığı Mi Max serisini bırakmıştı, ancak şimdi yeni tanıtılan Redmi Note 9 Pro Max ile büyük ekran trendini yeniden canlandırıyor. Telefon, daha kompakt bir gövdede 6.67 inç ekranın yanı sıra arkada dört kamera ve bir selfie lens deliği sunuyor.

Redmi Note 9 Pro Max Özellikleri Devasa Ekranıyla Açıklandı

Redmi Note 9 Pro Max, 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte 8nm Qualcomm Snapdragon 720G yonga setine sahip.

Arkadaki dört kamera kare şeklinde yükseltilmiş bir alanda hizalanmış ve LED flaş ise bunun dışında oturuyor. Ana kamera 64MP sensöre sahip ve yanında 119 derecelik FoV destekli 8MP ultra geniş açılı bir kamera bulunmaktadır.

En alt sırada 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunmakta. Note 9 Pro Max ayrıca RAW fotoğrafları ve geliştirilmiş gece modunu da destekleyecek.

Cihazdaki ekran içi selfie kamerası, Redmi Note akıllı telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlük olan 32MP'dir.

Redmi Note 9 Pro Max, büyük bir 5.020 mAh pil ile geliyor ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Daha da iyisi, gerekli şarj cihazı kutuda olacak.





Redmi Note 9 Pro Max, ekstra koruma için her iki tarafta Gorilla Glass 5'e sahip ve üç renkte geliyor – Aurora Blue, Glacier White ve Interstellar Black.

Note 9 Pro Max üç bellek seçeneği ile 6/64 GB, 6/128 GB ve 8/128 GB piyasaya çıkacak. Bunlar sırasıyla (202 $ / 180 €), (230 $ / 205 €) ve (255 $ / 225 €) fiyatlarında sıralanmaktadır.

Telefon Xiaomi'nin çevrimiçi ve çevrimdışı mağazalarında satışa sunulacak ve lansman 16 Mart Pazartesi günü başlayacak.

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