



Disney+ eklektik Star Wars serisi, Disney filmleri ve eski zamanların favori yapımları nedeniyle lansmanından bir hafta sonra on milyondan fazla aboneye ulaştı.. Uygulamaya olan ilgi de büyük.

Disney+ Film ve Dizilerini İnternetsiz İzlemek İçin İndirmek

Disney+ uygulama sürümü o kadar popüler oldu ki servis talebi karşılamak için sunucu kapasitesi eklemek zorunda kaldı.

Aşağı ok ile gösterilen indirme bölümü, tüm çevrimdışı bölümlerinizin bulunduğu yerdir – Çevrimdışı görüntüleme için Disney+ dizilerini ve filmlerini indirebilirsiniz.





Çevrimdışı görüntüleme için Disney+ dizilerini ve filmlerini indirin:

Disney+ Android veya iOS uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirin; Hesap bilgilerinizle giriş yapın; Hareket halindeyseniz, Ayarlar bölümündeki "Yalnızca kablosuz üzerinden indir" seçeneğini kapattığınızdan emin olun. Buradan, daha hızlı ve daha fazla veri tasarrufu için indirmenin kalitesini de seçebilirsiniz; Bir bölüm, sezon veya film seçin ve aşağı "indir" okuna dokunun. İndirmelerin hepsi uygulama bölümünde belirtilmiştir.

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