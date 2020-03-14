



Hızlıca kaydırma özelliği artık iPhone'larda. Evet, Apple hiçbir zaman ikonik klavyesinin çalışma şeklini değiştirmede büyük adımlar atmadı – şirketin sadece 3. taraf klavyelerin kurulmasına izin vermesi yıllar aldı (iOS 8). Ve o zaman bile, birçok kullanıcı orijinal iOS klavyesine sadık kalmayı tercih etti çünkü çok iyi bir şekilde entegre edilmişti ve süper uygun imleç kontrolüne sahipti.

iPhone'da Kaydırarak Yazmayı Kapatmak ya da Açmak

Artık imleç kontrolü ile kaydırma ile yazma işlevi olan bir klavye arasında seçim yapmanıza gerek kalmadı. – iOS 13'te Apple "Yazmak İçin Kaydır" işlevini tanıttı. Temel olarak, tıpkı 2013'teki eski Swype klavyesi gibi çalışıyor – yazmak istediğiniz tüm harfleri geçtiğinizden emin şekilde parmağınızı klavyenin üzerinde kaydırıyorsunuz ve AI sihirli bir şekilde hangi kelimeyi yazmaya çalıştığınızı anlıyor . Tek elle yazmayı çok, çok daha kolay hale getirir, bu yüzden bu yöntemin çok fazla hayranı vardır.

Apple buna "Yazmak İçin Kaydır" diyor – özellik varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak veya yeniden etkinleştirmek istiyorsanız, cevabı burada bulabilirsiniz:





Ayarlar -> Genel -> Klavye'ye gidin. "Yazmak için Kaydır" geçişini bulun ve tercihinize göre açın / kapatın.

Kaydırma Türü'nün en azından henüz tüm dilleri desteklemediğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, anadili İngilizce olmayanlar, kendi dillerinde iletişim kurarken yeni özellikten yararlanmakta zorlanabiliyor.

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