Samsung Galaxy A11 Uygun Fiyatı ve Özellikleri ile Dikkat Çekiyor





Bugün Samsung, resmi basın web sitesinde son zamanlarda birkaç kez sızdırılan yeni telefon Galaxy A11'i listeledi. Garip bir şekilde, hala eşlik eden bir basın bülteni yok ve şimdiye kadar mevcut özellikler listesi her şeyi kapsamıyor.

Galaxy A11, adından da anlaşılacağı gibi, Samsung'un orta sınıf A akıllı telefon ailesinde yeni giriş seviyesi model olacak. Sol üstte delikli selfie kameralı 6.4 inç 720×1560 LCD dokunmatik ekran ile birlikte geliyor (f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP bir birim).

Arkada f / 1.8 diyafram açıklığı olan bir ana 13 MP lens, 5 MP f / 2.2 ultra geniş ve 2 MP f / 2.4 derinlik sensörü var. Parmak izi tarayıcısı da arkada bulunuyor. A11, 161.4 x 76.3 x 8 mm boyutlarında ve 177 g ağırlığında. Muhtemelen düşük fiyat noktası ve diğer tüm özellikleri (ve üst seviye A modellerinin özellikleri) göz önüne alındığında plastik bir kapak ile birlikte gelecektir.

Galaxy A11'in 1.8 GHz sekiz çekirdekli bir işlemcisi var, ancak SoC'den bahsedilmiyor. Cihaz 2 / 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. 15W kablolu şarj desteği ve 4.000 mAh pile sahip. A11 siyah, beyaz, mavi ve kırmızı renklerde satışa sunulacak.





Telefonun mağazalarda tam olarak ne zaman satışa çıkacağı, hangi pazarlarda olacağı ve ne kadar fiyatta olacağı belli değil. Ama şimdi cihaz ortaya çıktığına göre yakında A11 hakkında çok daha fazla şey öğreneceğiz, bu yüzden bizi okumaya devam edin.

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