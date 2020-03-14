Samsung Galaxy Note 10 Video Düzenleme





Not 10'da video düzenlemeye başlamak için Galeri'yi açın ve düzenlemek istediğiniz video dosyasını bulun. Üzerine dokunun ve ardından sol alttaki kalem simgesine dokunun.

Birden fazla dosyayı tek bir videoda birleştirirmek isterseniz, galerinin sağ üst köşesindeki küçük film simgesine basabilirsiniz. Ardından, bir araya getirmek istediğiniz videoyu ve / veya görüntüleri seçin ve alttaki "Film Oluştur"a dokunun.

Zaman çizelgenizdeki video / görüntü dosyalarını düzenlemek için bir dosyayı tutup sola veya sağa sürükleyin. Belirli bir dosyayı düzenlemek için üzerine dokunun ve beliren kurşun kalem simgesine basın.

Profesyonel İpucu: Samsung Video Editor yatay modu da destekler. Düzenleme sırasında zaman çizelgenizi daha büyük görmek için telefonu yan çevirin.

Galaxy Note 10'da videoları kırpma

Bir videodan gereksiz parçaların çıkarılması Galaxy Note 10 video düzenleyicide kolayca yapılabilir. İlk olarak, alttaki araç çubuğunda Kırpma aracının seçili olduğundan emin olun. Ardından, ihtiyacınız olmayan görüntüleri kaldırmak için klibin başında ve sonunda bulunan "tutamaçları" kullanın.

Video klibin ortasındaki bir bölümü kaldırmanın kolay bir yolu yoktur. İki parça oluşturup birleştirerek bu sorunu aşabilirsiniz.

Profesyonel İpucu: Videolarınızı daha hassas bir şekilde kesmek için S Pen'i kullanın.

Videolara filtre ekleme: Retro, skeç ve daha fazlası

Note 10 video düzenleme araç çubuğundaki ikinci araç videolarınıza filtreler ekler: Retro, Vignette, Vintage, Ton, Şafak, Sepya, Gri Tonlama ve Çizgi Film gibi.

Videolarda yüzleri düzenleme

Video klibinizde bir yüz algılanırsa, araç çubuğunda yüzlerin görünümünü ayarlamanıza izin veren bir simge görüntülenir. Bunu güzelleştirici bir filtre türü olarak düşünün – gözleri daha büyük, yüzleri daha ince ve cilt tonunu daha sıcak hale getirebilirsiniz.





Galaxy Note 10'daki bir videoya metin ekleme

Araç kutusundaki bir sonraki araç videonun üzerine metin eklemenizi sağlar. Kullanacak 4 yazı tipi stiliniz var. Metin için herhangi bir renk seçebilir veya renkli bir arka planda beyaz veya siyah metin olarak görünmesini sağlayabilirsiniz. Klip başına altyazı sınırı vardır. Metin kutusunun dışına dokunmak, altyazıyı taşımanızı, döndürmenizi ve yeniden boyutlandırmanızı sağlar.

Çıkartmalar, çıkartmalar, çıkartmalar!

Çünkü kim onları sevmiyor? Galaxy Note 10, videolarınıza ekleyebileceğiniz bir dizi çıkartma sunuyor, ancak seçimler pek heyecan verici değil. Çıkartma resimleri statiktir – animasyonlu değildir ve örneğin çerçevedeki bir yüzü veya nesneyi takip etmez. Ayrıca klip başına bir çıkartmayla da sınırlısınız.

Note 10'da video üzerine çizme

Bir sonraki araca Doodle denir ve S Pen ile harika çalışır. Videoyu çizebilir veya üzerine yazabilirsiniz – elle yazılmış metin eklemek, nesneleri çevrelemek veya işaretlemek veya örneğin birinin yüzüne bıyık çizmek için kullanabilirsiniz. Bu araç için Live seçeneğini etkinleştirdiğinizde, her bir S Pen vuruşunu tek tek çizer ve video üzerinde statik bir doodle yapmaktan daha havalı görünür.

Videoyu hızlandırma veya yavaşlatma

Araç çubuğundaki bu sonraki düğme videoyu yarı hızına kadar yavaşlatabilir veya videonun iki kat daha hızlı olmasını sağlayabilir.

Videoya arka plan müziği ekleme

Araç çubuğundaki son araç videonuza bir arka plan müzik parçası eklemenizi sağlar. Galaxy Note 10'a önceden yüklenmiş 100'den fazla ses parçası var ve kendi müzik dosyalarınızı da içe aktarabilirsiniz. Ayrıca, videonun orijinal sesini kısma seçeneğiniz de vardır.

Videoları kaydetme

Düzenlenen videonuzdan memnun olduğunuzda, sağ üst köşedeki Kaydet düğmesine basın. Bu işlem yeni bir video dosyası oluşturur.

Video düzenleyiciden çıktığınızda düzenlemeleriniz silinir. Daha güçlü bir video düzenleyicisine ihtiyacınız varsa, Adobe Rush'a göz atabilirsiniz.

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