



"Sonos One"ın daha popüler Google Home, Amazon Alexa ve Apple HomePod'u geçtiğine inanan birçok kullanıcı var. Akıllı hoparlör şu anda Amazon Alexa ile çalışıyor ve çok yakında Google Asistan'ı da destekleyecek. Alexa Spotify'ı destekliyor ancak Apple Music ile çalışmıyor. Bu nedenle, Apple Music'i doğrudan Sonos One'da oynatamazsınız. Bununla birlikte, bu kısıtlamayı atlatmak ve Sonos hoparlörde Apple Music ve Spotify şarkılarını ve çalma listelerini çalmak için kullanabileceğiniz bir yöntem vardır.

Sonos One'da Apple Music, Spotify ve Oynatma Listesi Çalmak

iPhone, iPad veya iPod Touch'ınızdaki Sonos iOS uygulamasını kullanarak en sevdiğiniz Apple Müzik şarkılarını çalmak için Sonos One'ı kullanabilirsiniz. Akıllı hoparlör, uygulamada hem Spotify hem de Apple Music'ten şarkıları veya çalma listelerini sıralamanızı ve hoparlörde çalmanızı sağlar. Dahası, bu yöntemi Sonos destekli herhangi bir ses hizmetinde kullanabilirsiniz; Alexa desteği ile gelip gelmediğine bakılmaksızın.





iPhone veya iPad'inizde Sonos uygulamasını açın.

Ardından, Gözat düğmesine ve ardından kullanmak istediğiniz müzik hizmetine dokunun.

Şimdi, çalmak istediğiniz şarkıyı veya çalma listesini seçmeniz ve ardından Çal'a dokunmanız gerekir.

Not: Bir çalma listesi veya albüm çalmak istiyorsanız, "Tümünü Çal" a dokunmanız yeterli.

Şimdi, henüz seçmediyseniz, hoparlör listesinden Sonos One'ı seçmeniz gerekir.

Bir şarkı çalmaya başladıktan sonra, müziğinizi kontrol etmek için Sonos'ta Alexa'yı kullanabilirsiniz.

Akıllı kişisel asistan komutları: