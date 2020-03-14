Telefonunuzu Nasıl Dezenfekte Edersiniz?





Akıllı telefonlar, taşıdıkları mikrop ve bakteri sayısı ile bilinir. Para kullandıktan, kapı kollarını veya kamu binalarının korkuluklarını tuttuktan sonra ve hatta tuvalette iken telefonlarımıza dokunuyoruz. Hatta elimizi iyice yıkadıktan hemen sonra tekrar telefonlarımıza dokunuyoruz. İşte sorun bu. Çözüm? Telefonlarımızı da temizlemeliyiz. İşte bunu yapmanın birkaç yolu:

Seçenek 1: Telefonunuzu ev yapımı bir çözümle sterilize edin

Telefonunuzu herhangi bir çözümle temizlemenin ana sorunu, cam yüzeylerdeki oleofobik kaplamayı çıkarabilmesidir. Bu kaplama, telefonunuzdaki parmak izlerini azaltmak için tasarlanmıştır, bu yüzden hayati olmasa da sağlam kalması daha iyidir. Çoğu modern telefonda sadece ekranlarında değil arkada da var.

Uyarı: Normal zamanlarda telefonunuzda alkol bazlı çözümlerin kullanılmamasını önermekteyiz. Ancak şu anda koronavirüs ile ilgili nedenler nedeniyle bazı istisnalar yapılabilir.

Pencerelerde ve tezgahlarda kullandığınız çoğu temizlik ürünü telefonunuz üzerinde fazla güçlüdür, kendiniz için daha uygun bir şeyler yapabilirsiniz.

Sirke ve su çözeltisi

Tek başına sirke çok sert olduğundan en azından su ile karıştırmalısınız.

Bir kısım beyaz sirkeyi bir kısım suyla karıştırın.

Ortaya çıkan karışımın bir miktarını mikrofiber bir bez (veya başka bir yumuşak bez) üzerine, ideal olarak eşit dağılım için bir sprey şişesiyle aktarın.

Çok fazla baskı uygulamadan telefonunuzun yüzeylerini temizlemeye devam edin.

Alkol ve su çözeltisi

Bu seçenek ekstra paranoyak olanlarınız içindir. Ne tür izoprofil alkolünüze olduğuna bağlı olarak, biraz su eklemeniz gerekir (damıtılmış idealdir):

%99 alkolünüz varsa alkol ile suyu 70:30 oranında karıştırın,%70 alkolünüz varsa doğrudan kullanın.

Yine bir sprey şişesi kullanarak kumaşa seyrek şekilde uygulayın (kesinlikle doğrudan ekrana akıtmayın).

Cihazı yavaşça temizleyin

Seçenek 2: Telefonunuzu ıslak mendillerle temizleyin

Daha önce sadece kuru bir bez kullanılmasını tavsiye etmiş olsak da, iPhone'lar ve Android'ler için önerilen temizleme seçeneği yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya Clorox Dezenfeksiyon Mendili gibi seçeneklerdir.

Mendiller, telefonunuzu dezenfekte etmenin en uygun yoludur, hareket halindeyken hızlı bir temizlik için çantanıza bir paket mendil koyun. Kullanın ve mendili atın.





Seçenek 3: Telefonunuzu UV ışığı kullanarak dezenfekte edin

Bu muhtemelen bir telefonu ve diğer elektronik cihazları dezenfekte etmek için en iyi yöntemdir, ancak maalesef herkesin UV ışığına kolay erişimi yoktur. Neyse ki, germofoblar koronavirüsün çok öncesinden beri bulunuyor.

Telefon dezenfeksiyonu için PhoneSoap 3 kullanılabilir.

UV ışığı, mikropların %99,99'unu öldürür ve telefonunuzu sadece 10 dakika kenara bırakmanız gerekir.

Olumsuz tarafı fiyattır. PhoneSoap 3'ün fiyatı 80 dolar.

10 dakika boyunca telefonunuzun her iki tarafının üzerine tutabilirsiniz.

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