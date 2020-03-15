



Amazon şimdi Music uygulamasını sanatçılara açıyor ve müziklerinin nasıl performans gösterdiğini görmelerini sağlayan metrikler sunuyor. Amazon şimdi Android ve iOS cihazlarda bulunan yeni bir mobil uygulama olan Amazon Music ile tümüyle sanatçıları hedef alıyor.

Amazon'dan Sanatçılara Özel Müzik Uygulaması

Sanatçılar şu anda App Store ve Google Play Store üzerinden uygulamayı indirebilirler ve müziklerinin hayran kitlesi ile ilgili daha gelişmiş bilgiler edinebilirler. Uygulama, bir sanatçının müziğinin Alexa ile Amazon Music'te nasıl performans gösterdiğiyle ilgili ayrıntılar sunar. Günlük Ses Dizini dahil olmak üzere yeni başarı metrikleri gösterir.

Ayrıca, sanatçılar gerçek zamanlı akış verilerine ve sanatçının en çok hitap ettiği dinleyicileri (hayranlar ve süper hayranlar) gösteren bir hayran bilgileri sekmesine erişebiliyor. Son derece önemli bir başka özellik olarak, Amazon Music sanatçıların, kullanıcıların son 24 saate kadar gerçek zamanlı performansını izlemek için belirli bir tarih veya süre sevmesine olanak tanıyan özel bir tarih filtresi de içeriyor.





Doğrulanmış tüm sanatçılar Amazon Music Artists'e ve uygulamanın sağladığı metriklere erişebiliyor. Onaylı bir sanatçıysanız ve müziğiniz halihazırda Amazon Music'te listeleniyorsa, zaten doğrulanmış bir sanatçı olduğunuzdan hiçbir şey yapmanız gerekmez. Bağımsız sanatçılar, müziklerini müzik akışı hizmetinde sergilemek istiyorlarsa, Amazon ile anlaşmaları olan bağımsız distribütörlerden birine başvurmalıdır.

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