



Modern akıllı telefonlar, müşterilerin dikkatini çekmek için gelişmiş kamera sistemleri sunmaya gayret ediyor ve üreticiler cihazlarına daha fazla kamera eklemek için yarışıyorlar. Üçlü kamera sistemleri artık amiral gemisi sınıfında norm haline geldi ve dört ve hatta penta-sistemleri dahi test ettik. Bu kamera sistemleri, kaliteli bir görüntü oluşturmak için birden fazla merceği kullanarak periskop gibi çözümler sunar.

Düz Lensler ile Daha İnce ve Daha Ucuz Telefon Kameraları

Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar geleneksel kamera camlarına benzer özelliklere sahip düz bir lens geliştirdiklerini açıkladı. Bu yeni buluş tüm işleri değiştirebilir. Çünkü normal lensler ışığı bükmek ve odak noktasına yönlendirmek için eğri bir yüzey kullanır. Kaliteli bir görüntü elde etmek için bir araya daha fazla lens istiflemelisiniz. Utahlı bilim adamlarının yaptığı şeyse mükemmel düz görünüme sahip bir cama, belirli bir nanoyapı yoluyla ışığın yönünü değiştirebilen bir nanomalzeme eklemek oldu.

Mevcut düz kamera camı prototipi kızılötesi ışığı kullanır ve nesneleri birbirinden altı metre uzağa kadar odaklayabilir. Araştırmacılar, lenslerini seri üretmenin kolay olmasını sağlayacaklarını ve görünür ışıgı kullanarak daha uzak mesafelerde çalışacak şekilde uyarlamayı planlıyorlar. Başarılı olursa, daha ince, daha hafif ve daha ucuz akıllı telefon kameraları görebileceğiz, ancak perakende bir ürün muhtemelen hala yıllarca uzakta.





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