



OnePlus 7 Pro çıkalı birkaç ay oldu, ancak şimdi cihazda bir avuç şirin duvar kağıdının kilidini açan havalı bir gizli menü özelliği keşfedildi.

OnePlus 7 Pro'da Gizli Duvar Kağıtlarını Açmak

OnePlus 7 Pro, şüphesiz güçlü bir telefon ve hareket halindeyken grafiksel oyunlar oynamaktan hoşlanan insanlara cazip geliyor. Bu nedenle, yüksek ekran parlaklığını koruma, bildirimleri geçici olarak engelleme ve diğerleri gibi bazı şık numaralarla oyun deneyiminizi geliştirmeyi amaçlayan özel bir Oyun Modu var. Ancak OnePlus bir adım daha ileri gitti ve oyun deneyimini geliştirmek için daha derin değişiklikler yapan ikinci bir mod sunmak için büyük esports ekibi Fnatic ile çalıştı (mümkün olan en sorunsuz performansı sağlamak için RAM'i yeniden konumlandırmak gibi).

Bu mod "Fnatic Mode" olarak adlandırılır ve yeni keşfedilen Easter egg tam olarak burada bulunuyor.

Easter egg'i açmak için OnePlus 7 Pro'nuzda Ayarlar> Yardımcı Programlar> Oyun moduna gidin. Ardından, Fnatic moduna dokunun ve bu sayfanın üst kısmındaki logoya beş (5) kez dokunun. Bu işlem logonun altında bir metin kutusu görüntüler. İçine "alwaysfnatic" yazın (tırnak işaretleri olmadan elbette) ve gizli duvar kağıdını etkinleştirirsiniz.





Böylece animasyonlu bir Fnatic logolu yeni bir ekran duvar kağıdı belirir ve daha sonra galerinize ekleyebileceğiniz üç yeni duvar kağıdı daha sunulur. Çok önemli değil, ancak telefonun piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra böyle bir şey bulmak harika. Bu gizli arka planlar tipik OnePlus tarzında olduğundan duvar kağıdı galerinize harika birer eklemelerdir.

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