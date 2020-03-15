



Pil simgesi en büyük endişe kaynaklarından biridir. Telefon ekranlarımız büyüdükçe ve genişledikçe ve bildirim ışığı ince ve minimalist hale geldikçe, ekrandaki simgeler minik görünmeye başladı. O kadar küçüldü ki kalan pili okumak biraz zor hale geldi. "Bu %70 pil mi? %40 mı yoksa %20 mi?".

OnePlus 7 Pro'da Pil Yüzdesini Görüntülemek

Neyse ki, pil simgesinin hemen yanında tam şarjınızı gösteren gerçek bir yüzdeyi etkinleştirmenin bir yolu var. Muhtemelen bildirim çubuğunda yer açmak için okuma yüzdesi varsayılan olarak kapatmıştır, ancak çok kolay bir şekilde açabilirsiniz.

Peki, OnePlus 7 Pro'nun pil yüzdesi seçeneği var mı? Evet, işte nasıl açılacağı!

Ayarlar → Ekran → Durum çubuğu seçeneğine gidin. Burada, "Pil yüzdesini göster" geçişini bulacaksınız.





Fakat bekleyin! Başka bir seçenek daha var! Yukarıda "Pil stili" denilen üst menüye bakın. Pil yüzdesini etkinleştirdikten sonra pil simgesini gizlemeyi seçebilirsiniz. Bildirim alanındaki dağınıklığı azaltmak içindir.

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