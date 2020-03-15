Pixel Telefonların Benzersiz Kopyala-Yapıştır Özelliği





Her gün telefonlarımızla etkileşimde bulunduğumuz tüm metin ve görüntülere dayanarak, her yerde bulunan kopyala yapıştır özelliğini ne sıklıkta kullandığımız şaşırtıcı değildir. Ne yazık ki, kopyalama ve yapıştırma işleminin bazı sınırlamaları vardır, ancak Pixel telefonlar bunları az bilinen bir yazılım numarası ile kaldırmayı başarıyor.

Pixel Telefonların Gelişmiş Kopyala-Yapıştır Özelliği

Hiç kısa mesajın sadece bir kısmını kopyalamak istediniz mi? Şanssızsınız çünkü genellikle tek yol, her şeyi kopyalamak, bir yere yapıştırmak, istemediğiniz parçaları silmek ve tekrar kopyalamaktır. Veya bir Instagram altyazısını kopyalamak mı istiyorsunuz? Bunu platformun web arayüzünden yapmanız daha kolay olur, çünkü diğer tek yol ekran görüntüsü almak ve Google Lens gibi bir şey kullanmaktır (cihazınız destekliyorsa, elbette).

Bu gizli Pixel özelliği, kopyala ve yapıştır işlemlerini güçlendiriyor

Google'ın Pixel telefonlarını kullananlar bu sorunla yüzleşmek zorunda değil, çünkü basit ve akıllıca bir numarayla her şeyi kopyalamak mümkün; tek yapmanız gereken ekranı yukarı kaydırmaktır. Pixel uygulama yöneticisinin gizli bir kopyalama yeteneği var ve inanılmaz derecede faydalı.

Metin nerede olursa olsun, yalnızca uzun bir basışla tüm metinleri kopyalayabilirsiniz. Yukarıda belirtilen senaryolarda, kısa mesajın veya Instagram ekranının yalnızca bir bölümünü kopyalamak için dokunup sürükleyebilirsiniz. Daha da heyecan verici olansa metin kopyalamadan daha fazlası var.





Bu gizli Pixel özelliği, kopyala ve yapıştır işlemlerini güçlendiriyor. Uygulama yöneticisi ile Spotify'ın albüm kapakları gibi ekranınızdaki resim ve grafikleri de kopyalayabilirsiniz. Küçük bir özellik olmasına rağmen, birçok senaryoda inanılmaz derecede çok yönlü ve kullanışlıdır.

Ancak bunun en güzel yanı, başka bir yerde tanınmayan metni (ekran görüntülerindeki metin gibi) bile kopyalayabilmesidir. Google bunu mümkün kılmak için kendi görüntü tanıma teknolojisini kullandı ve sonuç olarak başka hiçbir cihazın yapamayacağı bir şeyi sundu.

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