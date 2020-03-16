



Corona virüs salgını şimdiye kadar dünya genelinde 150.000'den fazla insanı enfekte etti ve İtalya ve İspanya'da günlük hayatı kökten sarstı. Birkaç politikacı ve CEO enfekte insanlar arasında ve şimdi Apple'daki iki kilit kişi virüse maruz kalmış olabilir.

Apple CEO'su Tim Cook ve Eddy Cue İçin Corona Virüs Şüphesi

Bir süre önce bildirildiği gibi Universal Music CEO'su Lucian Grainge şimdi corona virüs (COVID-19) testinde pozitif çıktı. Haber, Apple CEO'su Tim Cook ve İnternet Yazılım ve Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue'nun katıldığı 60. doğum günü partisine ev sahipliği yaptıktan sadece haftalar sonra geldi.

COVID-19 semptomlarının ilk maruziyetten sonra ortaya çıkması 14 gün ila 21 gün arasında sürebilir. Grainge partisi 16 gün önce yapıldı, yani Cook ve Cue henüz semptomları olmasa bile hala risk altında görünüyor.

Cook veya Cue'nun corona virüs için test edilip edilmediği henüz bilinmemekte. Bir Apple temsilcisi ile iletişim kurulmaya çalışıldı ancak temsilci yorum yapmayı reddetti.

Apple, COVID-19 salgınına yanıt olarak son günlerde çeşitli önlemler aldığını açıklamıştı. Örneğin, Çin dışındaki tüm perakende mağazaları yayılımı yavaşlatmak amacıyla kapatıldılar.





Şirket ayrıca, corona virüs tedavisine 15 milyon dolar bağışladı ve çalışan bağışlarını 2:1 oranında eşitleme sözü verdi. Çalışanlardan bahsetmişken, tüm çalışanlar çalışıp çalışamayacaklarına bakılmaksızın tam ücretlerini almaya da devam edecekler.

Apple ayrıca geçen hafta WWDC 2020'nin yalnızca çevrimiçi bir formatta geçeceğini de duyurmuştu.

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