



Amazon Echo'nuz varsa favori müziklerinizi çalmak için Spotify hesabınızla eşleştirme yapabilirsiniz. Spotify'ı Alexa ile kullanmak için premium bir hesaba ihtiyacınız olacak.

Spotify'ı Amazon Echo'ya Bağlamak

Bağlantıyı kurmak için:

Akıllı telefonunuzda veya mobil cihazınızda Amazon Alexa uygulamasını açın.

"Alexa'yı özelleştir" mesajını görene kadar Alexa uygulamasında hoş geldiniz ekranına kadar gidin.

Alexa cihazları listesinde Hesaplar'ı göreceksiniz. Hesap listesinde, "Müzik ve medya" ya dokunun.

Müzik Hizmetleri'nde Spotify'a dokunun. Mevcut bir Spotify hesabını bağlayabilir veya yeni bir hesabı kaydedebilirsiniz. "Spotify.com'da hesabı bağla" yazan mavi renkle vurgulanan bağlantıya dokunun.

Bir sonraki ekranda, Spotify hesabınıza giriş yaparak veya Spotify'a kaydolarak Alexa'yı Spotify'a bağlayın.

Spotify hesabınız Facebook hesabınıza bağlıysa, mavi "Facebook ile giriş" düğmesine dokunarak Spotify'a erişebilirsiniz. Alternatif olarak bir e-posta adresi ve bir şifre de kullanabilirsiniz.

Facebook üzerinden giriş yaparsanız, muhtemelen hüküm ve koşulları kabul etmeniz istenecektir. Devam etmek için "Kabul Et" düğmesine dokunun. Bir sonraki ekranda Facebook hesabıyla giriş yaptığınızı onaylayacak ve devam et'i seçeceksiniz.

Artık Spotify müziklerinizi Amazon Echo hoparlörünüz üzerinden çalabilirsiniz.

Amazon Echo ile Spotify Dinlemek

Amazon Echo'da Spotify'ı Alexa ile birlikte kullanmak için:





"Alexa, Spotify Çal" deyin.

Premium hesaba ihtiyacınız olduğu için 30 günlük ücretsiz Spotify Premium deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.

Size hangi sanatçıyı veya türü çalmasını istediğinizi soracak.

İhtiyacı olan bilgiyi verin. "Alexa, Spotify'da Barış Manço çal" dediğinizde Alexa'nın yanıtı: "Barış Manço'nun şarkıları Spotify aracılığıyla çalınıyor." olacaktır.

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