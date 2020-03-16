Amazon Echo'nuz varsa favori müziklerinizi çalmak için Spotify hesabınızla eşleştirme yapabilirsiniz. Spotify'ı Alexa ile kullanmak için premium bir hesaba ihtiyacınız olacak.
Spotify'ı Amazon Echo'ya Bağlamak
Bağlantıyı kurmak için:
- Akıllı telefonunuzda veya mobil cihazınızda Amazon Alexa uygulamasını açın.
- "Alexa'yı özelleştir" mesajını görene kadar Alexa uygulamasında hoş geldiniz ekranına kadar gidin.
- Alexa cihazları listesinde Hesaplar'ı göreceksiniz. Hesap listesinde, "Müzik ve medya" ya dokunun.
- Müzik Hizmetleri'nde Spotify'a dokunun. Mevcut bir Spotify hesabını bağlayabilir veya yeni bir hesabı kaydedebilirsiniz. "Spotify.com'da hesabı bağla" yazan mavi renkle vurgulanan bağlantıya dokunun.
- Bir sonraki ekranda, Spotify hesabınıza giriş yaparak veya Spotify'a kaydolarak Alexa'yı Spotify'a bağlayın.
- Spotify hesabınız Facebook hesabınıza bağlıysa, mavi "Facebook ile giriş" düğmesine dokunarak Spotify'a erişebilirsiniz. Alternatif olarak bir e-posta adresi ve bir şifre de kullanabilirsiniz.
- Facebook üzerinden giriş yaparsanız, muhtemelen hüküm ve koşulları kabul etmeniz istenecektir. Devam etmek için "Kabul Et" düğmesine dokunun. Bir sonraki ekranda Facebook hesabıyla giriş yaptığınızı onaylayacak ve devam et'i seçeceksiniz.
- Artık Spotify müziklerinizi Amazon Echo hoparlörünüz üzerinden çalabilirsiniz.
Amazon Echo ile Spotify Dinlemek
Amazon Echo'da Spotify'ı Alexa ile birlikte kullanmak için:
- "Alexa, Spotify Çal" deyin.
- Premium hesaba ihtiyacınız olduğu için 30 günlük ücretsiz Spotify Premium deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.
- Size hangi sanatçıyı veya türü çalmasını istediğinizi soracak.
- İhtiyacı olan bilgiyi verin. "Alexa, Spotify'da Barış Manço çal" dediğinizde Alexa'nın yanıtı: "Barış Manço'nun şarkıları Spotify aracılığıyla çalınıyor." olacaktır.
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