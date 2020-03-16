



Geçtiğimiz nisan ayı itibariyle 100 milyondan fazla ücretli kullanıcısı olan Spotify, kesinlikle önde gelen müzik akış hizmetlerinden biri olduğunu kanıtladı. Popülerliğinin birkaç nedeni var, ancak önemli olanı bir tür sosyal medya ve bir müzik akışı uygulaması özelliğini bir arada sunmasıdır.

Spotify'ı YouTube'a Bağlamak

Facebook'un entegrasyonundan sonra Spotify, en sevdiğiniz şarkıları paylaşmanıza, arkadaşlarınızın ne dinlediğini görmenize ve çalma listeleri üzerinde ortak çalışmanıza olanak tanıdı. Spotify hesabınızı henüz Facebook'a bağlamadıysanız, uygulamayı şaşırtıcı kılan temel özelliklerden mahrum kalıyorsunuz demektir. Neyse ki, Spotify'ı Facebook'a bağlamak karmaşık değil:

iOS veya Android cihazınızda Spotify uygulamasını başlatın.

Sağ üst köşedeki ayarlar simgesini seçin.

Ayarlar altında, "Sosyal" i seçin.

Sosyal ekranında aşağıya inin "Facebook'a Bağlan" ı seçin.

Facebook giriş bilgilerinizi yazın, ardından onaylamak için "Tamam" ı seçin.

Spotify'ı Bilgisayardan Facebook'a Nasıl Bağlayabilirim?

Mac'inizde veya Kişisel Bilgisayarınızda Spotify'ı başlatın.

Sağ üst köşedeki adınıza ve ardından açılır listeden "Ayarlar" a dokunun.

"Facebook" altında, "Facebook'a Bağlan" a dokunun.

İşlemi tamamlamak için Facebook giriş bilgilerinizi yazın.





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