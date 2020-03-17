



Caviar, yüksek kaliteli telefonların özel sürümlerini oluştururken değerli metaller kullanmasıyla bilinen bir marka. En son çalışmaları korona virüsü (COVID-19) salgınına bir yanıt oldu. Gümüş ve altının antimikrobiyal özelliklerini, dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin koruyucu sembolleriyle birleştirdiler.

Bu Özel Kaplama iPhone 11 Pro'ya Corona Virüs Bulaşmıyor

Apple iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri 925 ayar gümüş ile kaplanmış ve semboller ise 18K altından oluşturulmuş. Şu anda dört versiyon var: Fatma'nın Eli, Aziz Nicholas, çiçek açan bir lotus ve bir ejderha. Fatma'nın Eli versiyonu hariç, tüm modeller sadece 99 adet olarak planlanmış sınırlı sürümler halinde sunulacak.

Fiyatlar 64GB iPhone 11 Pro için 5.300 dolardan başlıyor ve yükseliyor (her sürümün üzerinde ne kadar altın olduğuna bağlı olarak farklı bir maliyeti var).





Gümüşler bu amaçla yüzyıllardır kullanılıyor olsa da, virüsleri ve mikropları telefonunuzdan uzak tutmak hedefinizse UV-C bazlı dezenfektanlara bakmanız daha hesaplı bir fikir olabilir!

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