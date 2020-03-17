



Fransa'nın rekabet kurumu, iPhone üreticisi Apple'a 1,1 milyar avro (1,23 milyar dolar) para cezası verdiğini ve bunun dağıtım ve perakende ağına yönelik rekabet karşıtı davranışlarından kaynaklandığını söyledi.

Fransız Antitröst Kurumu Apple'a 1.2 Milyar Dolar Ceza Kesti

Miktar, Fransa'nın tekelcilik karşıtı kurumu tarafından şimdiye kadar kesilen en büyük para cezası oldu. Avrupalı düzenleyiciler son zamanlarda ABD'li teknoloji devleri üzerinde daha dikkatli incelemeler yapmaya başladı. Özellikle firmaların güçlü pazar pozisyonlarını nasıl koruduklarını, ödedikleri vergileri ve tüketici mahremiyeti yönünde çalışıyorlar.

Apple, tekelcilik karşıtı (antitröst) kurumun kararına itiraz edeceğini söyledi ve bunun Fransa'daki yasal emsallerle çeliştiğini iddia etti.

Fransız düzenleyici kararında, Apple'ın perakende satıcılara ekstra fiyat uyguladığını, böylece Kaliforniya'daki kendi mağazalarında veya internetteki fiyatlara yakın olmasını sağladığını söyledi.

Kurum, Apple'ın Fransa'daki iki toptancısının ABD'li şirketin bu talimatlarını tamamen izlediğini ve ürünlerini müşterilere bu haksız fiyatlandırma ile sunduğunu belirtti.

Açıklamada, "Apple ve iki toptancısı birbirleriyle rekabet etmemeyi ve distribütörlerin de birbirleriyle rekabet etmelerini engellemeyi kabul etti ve böylece toptan satış pazarını Apple'ın avantajına sterilize ettiler," denildi.





Yetkili, iki toptancı olan Tech Data ve Ingram Micro'nun sırasıyla 76 milyon ve 63 milyon avro para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Apple, "Fransız rekabet otoritesinin kararı cesaret kırıcı" dedi.

2016 yılında Fransız rekabet otoritesinin başkanlığına aday gösterilmesinden bu yana Isabelle de Silva, şeffaf reklam kuralları hedefiyle 150 milyon avro (167 milyon dolar) para cezası alan Alphabet Inc'in Google'ı dahil olmak üzere ABD teknoloji şirketlerine odaklanıyor.

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