



Oppo, Aralık ayında Çin'de Reno3 5G ve Reno3 Pro 5G'yi piyasaya sürdü ve bunu geçtiğimiz ay göz attığımız Pro'nun küresel versiyonu izledi. Şimdi yine Çin 5G modelinden farklı olan uluslararası bir vanilya Reno3 ile karşılaşıyoruz.

Oppo Reno3 Özellikleri: MediaTek P90 ve 48MP Ana Kamera

Oppo Reno3, üst kısmında su damlası çentiği bulunan 6,4 inçlik 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü (20:9 en boy oranı) bir ekranla birlikte gelir. İddialı 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir dahili depolama destekli bir Helio P90 yonga seti kullanıyor.

Kamera kurulumu f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP ana kamera, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 13MP 2x telefoto ünitesi ve 8MP F / 2.2 ultra geniş kameradan oluşur. Ayrıca 2MP tek renkli derinlik sensörü de var.

Öndeki çentik, küresel Reno3 Pro ile aynı 44MP sensöre ev sahipliği yapıyor.

Oppo Reno3'ün içinde VOOC 3.0 Flaş şarjlı 4.025 mAh pil var.





Beklendiği gibi kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile geliyor.

Ne yazık ki, bu noktada fiyatlandırma ve kullanılabilirlik hakkında bilgi yok – Oppo Reno3 şu anda sadece şirketin Sri Lanka web sitesinde listelendi. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha fazla bilgi duyabiliriz.

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