



Realme Ocak ayında Realme 5i'yi piyasaya sürdü ve sadece iki ay sonra şirket halefi Realme 6i'yi açıkladı. Realme 6i, MediaTek'in Helio G80 SoC tarafından desteklenen dünyanın ilk akıllı telefonu. Android 10 tabanlı Realme UI ile kutudan çıkıyor ve 3GB / 64GB ve 4GB / 128GB olmak üzere iki bellek sürümüyle geliyor.

Realme 6i Özellikleri: Helio G80 SoC, 48 MP Dört Kamera ve 5,000 mAh Pil

6i, 16MP selfie kameranın barındığı 6.5 inç HD+ ekrana sahip – 5i'nin 8MP çözünürlüklü lensine kıyasla büyük bir yükseltme.

Naoto Fukasawa tarafından tasarlanan Realme 6i'nin arkasında, 48MP ana kamera (5i'nin 12MP'den yükseltildi), 8MP ultra geniş, 2MP portre ve 2MP makro kameralardan oluşan dörtlü bir sistemi var. Arkada biyometrik kimlik doğrulaması için bir parmak izi okuyucu da var.

Realme 6i, 5i ile aynı şekilde tersine kablolu şarj desteğine sahip ve 5.000 mAh pil içerir. Ancak, bir microUSB portu üzerinden maksimum 10W hızında şarj olan 5i'nin aksine, bir USB-C portu üzerinden 18W'a kadar hızda şarj olabiliyor.





Realme 6i, Beyaz Süt ve Yeşil Çay renklerinde sunuluyor. 3GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip temel varyant 180 $ / 160 €, 128GB depolama alanına sahip 4GB RAM modelinin fiyatı ise 215 $ / 195 €.

Realme 6i dünyanın birçok yerinde 18 Mart'tan 26 Mart'a kadar ön siparişte olacak ve satışlar 29 Mart'tan başlayacak.

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