Samsung'dan Süper Hızlı 512 GB eUFS 3.1 Depolama Çipleri





Geçen yıl Samsung, 410 MB'lık yazma hızlarına ulaşabilen eUFS 3.0 depolama alanını tanıttı ve şimdi sıralı yazmalarda üç kat daha yüksek hız vermesi gereken 512 GB eUFS 3.1 çiplerini üretmeye başladı. Mobil bellek 1 GB / saniye performans eşiğini kırıyor ve sıradaki amiral gemileri için tasarlandı.

Samsung'dan 512 GB eUFS 3.1 Depolama Çipleri

Samsung'un Bellek Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Cheol Choi, yeni mobil depolama alanının, kullanıcıların geleneksel depolama kartlarıyla karşılaştığı darboğaz konusundaki endişeyi neredeyse ortadan kaldıracağını söyledi. Yeni standart, Samsung'un "küresel akıllı telefon üreticilerinin hızla artan taleplerini destekleme konusundaki kararlılığını" yansıtıyor.

Samsung 512GB eUFS 3.1 depolama alanının, SATA tabanlı bir bilgisayarın (540MB / sn) hızından iki kat daha hızlı ve bir UHS-I microSD kartın hızından on kat daha hızlı olacağını belirtti. Pratikte bu hız, 8K video izlerken sıfır takılma ve telefonda büyük boyutlu fotoğraflar ve veri aktarımı yaparken geçen daha az zaman anlamına geliyor.





Samsung'a göre yeni eUFS 3.1 sayesinde 100GB bir dosya, UFS 3.0 tabanlı telefonlarda gereken dört dakika aktarım zamanına kıyasla yaklaşık bir dakika içinde aktarılmış olacak.

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