



Samsung şu anda 100'den yüksek megapikselli kamera sensörü üreten tek tedarikçi ve söylentiler, şirketin bu yıl 150MP sensörle rekabette daha da ileriye gideceğini söylüyor.

Samsung'un 1 inç, 150 MP Kamerasıyla Donatılmış Xiaomi Telefon Geliyor

Bu sensör, Sony RX100 fotoğraf makineleriyle kıyaslanabilir boyutta olacak: Tam 1 inç. Bu da ilk 108MP sensör olan 1 / 1.33 inç ISOCELL Bright HMX'ten belirgin şekilde daha büyük demek. Daha da iyisi, nihayet Nokia 808 PureView'un kullandığı 1 / 1.2 inç sensörü geride bırakacak.

Samsung'un 150MP sensörü, Galaxy S20 Ultra'nın ürettiği 12MP fotoğraflara kıyasla 16 megapiksel fotoğraflar üretecek. Yani yine piksel binning teknolojisi kullanılacak. Ancak sensör 9'a 1 piksel binning desteklemesine rağmen Xiaomi'nin telefonundaki sürüm 4'e 1 özelliğinde olacak.





Xiaomi'nin, bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek olan yeni sensörü bir telefonda kullanan ilk marka olması bekleniyor. Oppo ve vivo, 2021'in başlarında aynı yolu takip edecek. Doğal olarak, Samsung, zaman çerçevesi göz önüne alındığında, muhtemelen bir sonraki Galaxy S30 telefonundan başlayarak sensörü kendi amiral gemilerinde de kullanacak.

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