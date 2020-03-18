



Apple bugün, Mac mini'deki depolama alanını iki katına çıkardığını duyurdu. Bilgisayar şimdi 256 GB kapasiteli temel yapılandırma için 799 $ ve 512 GB seçeneği içinse 1.099 $ fiyatla geliyor. Yapılan tüm değişiklik bu.

Apple, Gülünç Özelliklerle Gelen Mac mini'nin Kapasitesini Yükseltti

Apple'ın bu gelişmeyi "duyurduğunu" söylemek aslında biraz eksik bir cümle olacaktır. Mac mini ile ilgili bu haber MacBook Air duyurusunun dipnotu olarak belirtildi. Aslında mantıklı bir hamleydi, zira düşününce burada üzerinde konuşacak çok bir şey yok.

Ancak 2020 yılında bile bir Mac mini'nin 8 GB belleğe sahip olduğunu ve sekizinci nesil eski Intel işlemcisi ile geldiğini görmek gülünç derecede kötü bir durum. Depolamanın iki katına çıkması bu durumu kurtarmak adına hiçbir şeyi değiştirmez. Önceki nesil Mac mini (2014), Apple dört yıl sonra yeni modeli çıkarana dek çoktan unutulmuştu.





2018 modeli aynı yolda gidiyor gibi görünüyor ve yine, bugünkü güncelleme bunu değiştirmek adına herhangi bir şey yapmıyor. Mac mini, kompakt bir boyutta iyi bir performans sunan uygun fiyatlı bir Mac olarak biliniyordu. Ancak şimdi masaüstü Mac'lerin yanında neredeyse hiçbir iddia taşımıyor.

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