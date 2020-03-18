



Samsung'un içinden isimler, Galaxy S20 telefonların mevcut envanterinin birikme yapmaya başladığını bildiriyor. Bu da Samsung'un en yeni amiral gemilerinin satışlarının COVID-19'un neden olduğu ekonomik gerileme nedeniyle S10 neslinin satışlarından daha düşük olduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy S20 mi S10 mu Daha Çok Satıyor? İşte Cevap

Premium Samsung Galaxy S20 Ultra tüm ön siparişlerin %50'sinden fazlasını oluşturuyor – Samsung'un tahminleri Galaxy S20+'ın üçlü arasında en çok satan modeli olduğu yönündeydi. Dolayısıyla önemli bir sürpriz oldu. Aslında bu geçen yıl da oldu; Galaxy S10'un S10+'tan daha çok satacağı öngörüldü ancak S10+ popülerlik açısından kardeşini geçti.

Daha da önemlisi, Galaxy S10 ile Samsung, S serisinin uzun zamandır devam eden azalan satışlarına nihayet dur deme şansı buldu. Şimdi S20'nin bu ivmeyi koruyamayacağı ve yakında çıkması planlanan rakip amiral gemileri ile durumun iyileşmeyeceği düşünülüyor.





Samsung'un Galaxy S20 Ultra için beklenmedik derecede yüksek fiyat talebi koyması işleri zora soktu. 108 MP kamera modüllerinin aslında o kadar da havalı olmadığı ve periskop kameraların başlı başına siparişleri artırmaya yetmediği görüldü.

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