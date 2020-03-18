



Xiaomi, Android 10 ve MIUI 11'i son akıllı telefonlarına getirmeye devam ediyor ve Mi 9 Lite sıradaki isim oldu. Resmi final ROM artık tüm küresel birimler tarafından kullanılabilir, yani Türkiye gibi ülkeler de artık denklemin içinde.

Xiaomi Mi 9 Lite Android 10 Güncellemesi

Yeni güncelleme V11.0.1.0.QFCMIXM model numarasına sahip ve halihazırda kullanıcıların indirmesine sunulmuş durumda. Eğer bildirilen önemli bir hata olmazsa Xiaomi güncellemeyi tüm Mi 9 Lite birimlerine genişletmeye devam edecek. Güncelleme, en son Android işletim sistemine dayanan kararlı bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra, Şubat 2020 güvenlik düzeltme ekini de getiriyor.

Eğer bildirim almadıysanız ve güncellemeyi Hakkında sayfasından görüntülemeyi deneyin. Ayrıca güncellemeyi aşağıdaki kaynak bağlantıdan da indirebilirsiniz. İzlenmesi gereken bazı adımlar var, ancak bunlar oldukça basittir – paketi gerekli klasöre yapıştırın, Güncelleyici uygulamayı başlatın ve telefon Android 10'a yüklenecek.





Mi 9 Lite – Android 10 indir

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum