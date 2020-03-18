Xiaomi Mi 9 Lite Android 10 Güncellemesi


Xiaomi Mi 9 Lite Android 10 Güncellemesi

Xiaomi, Android 10 ve MIUI 11'i son akıllı telefonlarına getirmeye devam ediyor ve Mi 9 Lite sıradaki isim oldu. Resmi final ROM artık tüm küresel birimler tarafından kullanılabilir, yani Türkiye gibi ülkeler de artık denklemin içinde.

Xiaomi Mi 9 Lite Android 10 Güncellemesi

Yeni güncelleme V11.0.1.0.QFCMIXM model numarasına sahip ve halihazırda kullanıcıların indirmesine sunulmuş durumda. Eğer bildirilen önemli bir hata olmazsa Xiaomi güncellemeyi tüm Mi 9 Lite birimlerine genişletmeye devam edecek. Güncelleme, en son Android işletim sistemine dayanan kararlı bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra, Şubat 2020 güvenlik düzeltme ekini de getiriyor.

Xiaomi Mi 9 Lite Android 10 Güncellemesi

Eğer bildirim almadıysanız ve güncellemeyi Hakkında sayfasından görüntülemeyi deneyin. Ayrıca güncellemeyi aşağıdaki kaynak bağlantıdan da indirebilirsiniz. İzlenmesi gereken bazı adımlar var, ancak bunlar oldukça basittir – paketi gerekli klasöre yapıştırın, Güncelleyici uygulamayı başlatın ve telefon Android 10'a yüklenecek.


Mi 9 Lite – Android 10 indir

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