



Bu ayın başında Xiaomi, Mi A3 sahiplerine ulaştırdığı Android 10 güncellemesini ertelemişti. Sebep olaraksa parmak izi sensörü hataları ve diğer anormalliklere dair rapor edilen pek çok sorun olmasıydı.

Xiaomi Mi A3 Android 10 Güncellemesi

Xiaomi şimdi final Android 10 derlemesinin cihazlara tekrar gönderildiğini bildirerek sorunları çözmeyi başardığını duyurmuş oldu. OTA güncellemesi 1.37 GB boyutunda geliyor ve ayrıca Mart güvenlik yamasını da içeriyor. Güncellemenin önceki sürümünü yükleyenler ise sadece sorunları ortadan kaldıran ek bir 30MB'lık dosya indiriyorlar.

Beklendiği gibi yeni güncelleme, sistem genelinde koyu mod, yeni hareket navigasyonu ve geliştirilmiş gizlilik kontrolleri dahil olmak üzere standart Android 10 yeniliklerini getiriyor. Güncelleme Brezilya ve Hindistan'da yayında ve Türkiye gibi daha fazla bölgeye doğru ilerliyor.





Xiaomi Mi A3 Özellikleri

6.09 inç AMOLED ekran

64 GB dahili hafıza

4 GB RAM

4030 mAh batarya

Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti

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